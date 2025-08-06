الناقد السينمائي الكوردي منصور جهاني عضواً في لجنة تحكيم جوائز "غولدن غلوب"

شفق نيوز- واشنطن

أختير الناقد السينمائي الدولي الكوردي المستقل منصور جهاني، عضواً في لجنة تحكيم جوائز "غولدن غلوب" الثالثة والثمانين لعام 2026 بدعوة من نائب الرئيس التنفيذي لجوائز "غولدن غلوب" في أمريكا، "تيم غراي".

وسيحضر الحفل، المراسل السينمائي الدولي المستقل، منصور جهاني، الذي سبق وأن حكم في استطلاع رأي نقاد مهرجان "كان" السينمائي الدولي في أعوام 2023 و2024 و2025 لصالح "إندي واير"؛ و"تيم غراي"، وهو صحفي مخضرم ورئيس السابق لمجلة "فارايتي".

وسيكون حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الثالث والثمانين، أحد أهم فعاليات جوائز السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة، وسيكون جهاني الحكم والمصوت الكوردي الوحيد في الحفل.

وتتكون لجنة التحكيم من صحفيين سينمائيين وتلفزيونيين ذوي خبرة من جميع أنحاء العالم كانوا نشطين طوال العام وشاركوا في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية؛ وبعد البحث الدقيق والتقييم النهائي، سيصبحون أعضاء في لجنة تحكيم هذا الحدث الفني المهم وينقلون أحدث الاتجاهات في صناعة السينما لمحبي هذا الفن المثير إلى وسائل الإعلام العالمية.

وتُعدّ جوائز "غولدن غلوب" من المناسبات التي تمنح الجوائز للأعمال المتميزة والفنانين في مختلف مجالات السينما والتلفزيون والبودكاست، ولها مكانة خاصة عالميا.

ومن المقرر إقامة الدورة الثالثة والثمانين من هذا الحدث في كانون الثاني/ يناير 2026 في فندق "بيفرلي هيلتون" بولاية لوس أنجلوس.

ومنصور جهاني حاصل على بكالوريوس في الصحافة من جامعة طهران للثقافة والفنون. تخرج من دورة متقدمة بعنوان "قراءات سينمائية: أفكار، نقد، وتحليل" في الكلية الوطنية للسينما عام 2018 بإشراف نخبة من الأساتذة المفكرين والنقاد السينمائيين المرموقين.