الناصرية أول مدينة عراقية تنضم لشبكة المدن التعليمية في اليونسكو

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الاثنين، انضمام مدينة الناصرية إلى شبكة المدن التعليمية التابعة لليونسكو، لتصبح أول مدينة عراقية تنال هذا الاستحقاق الدولي.

وقال الإبراهيمي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "نزف لأبناء محافظة ذي قار عامة، ولأهالي الناصرية خاصة،خبر انضمام مدينتنا إلى شبكة المدن التعليمية التابعة لليونسكو، لتسجل الناصرية اسمها كأول مدينة عراقية تنال هذا الاستحقاق الدولي المهم".

وأضاف أن "هذا الإنجاز يعكس مكانة مدينتنا وريادتها،ويضع على عاتقنا مسؤولية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لترسيخ هذه العضوية وتعظيم أثرها في تنمية الواقع التعليمي والثقافي والخدمي في ذي قار".

وتعد شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (UNESCO GNLC) من الشبكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز التعلم مدى الحياة للجميع، وتجمع المدن التي تلتزم بتوفير فرص تعلم شاملة في جميع مستويات التعليم (من الأساسي إلى العالي)، وإشراك كافة القطاعات والمجتمع لتكون المدن مستدامة ومرنة، كما تعمل المدن الأعضاء على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتعبئة الموارد لدعم التعلم في الأسر والمجتمعات وأماكن العمل.