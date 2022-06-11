الميزة التي طال انتظارها من واتساب.. أصبحت بين يديك

شفق نيوز / أطلق تطبيق واتسآب، يوم السبت، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة مستندات يصل حجمها إلى 2 جيجابايت في الإصدارات الأخيرة منه على الهواتف الذكية لنظامي Android وiOS وكذلك سطح المكتب، وذلك في محاولة من التطبيق الأشهر عالمياً لضمان خدمة أفضل للمستخدمين على مستوى العالم.

وأتاح واتساب WhatsApp ميزة جديدة كان ينتظرها المستخدمون خاصة في فرق العمل كبيرة العدد، حيث أتاح التطبيق الشهير ميزة السماح لعدد أكبر من الأشخاص القدرة على إنشاء مجموعات أكبر والانضمام إليها بعدما كان يتاح ذلك لعدد محدود يقدر بنحو 257 عضوا.

وأصبح بإمكان المستخدمين اليوم، إضافة ما يصل إلى 512 شخصًا إلى مجموعات واتساب لنظامي Android وiOS وكذلك سطح المكتب، وذلك بعد أن تم إصدار الميزة لعدد محدود فقط من مختبري النسخة التجريبية، لكن تم تعميمها لجميع المستخدمين على أحدث إصدارات التطبيق.

وأتاح التطبيق القدرة على إنشاء مجموعات تضم 512 مشاركًا أو إضافتهم لاحقًا عن طريق فتح معلومات المجموعة، ويمكن للمستخدمين التحقق من تلك الميزة وتفعليها لدى حسابه من خلال محاولة إنشاء مجموعة على التطبيق والتحقق من عدد الأشخاص الذين أصبح بإمكانه إضافتهم إليها.

وأعلنت الشركة عن هذه الميزة منذ ما يزيد على شهر، حتى تم إصدار هذه الميزة لجميع المستخدمين تقريبًا اليوم، كما أنها ستكون متاحة للجميع في غضون 24 ساعة.