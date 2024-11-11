الموعد يوم السبت المقبل.. "مليونير" يستقطب أثير كشكول وشاهي حمو

"مليونير" السحب الترويجي الأسبوعي الذي انطلق مؤخراً في العراق والذي يَعد بفرص من شأنها تغيير حياة الآلاف من المشاركين، يعلن عن تعاونه مع الممثل والمؤلف العراقي أثير كشكول والمذيعة الشابة الحائزة على لقب "أفضل إعلامية" لعام 2022، شاهي حمو.

أثير كشكول، المعروف بأدائه الجذاب على المسرح والتلفزيون، لن يقتصر تعاونه مع "مليونير" على كونه سفيراً له فحسب، بل سيشارك أيضًا في تقديم برنامج سحوبات "مليونير" المرتقب، والذي من المقرر أن يبث على الهواء مباشرة، لأول مرة، يوم السبت 16 نوفمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً على أن يتم نقله في التوقيت نفسه مساء كل سبت مباشرة على الهواء على قناة الرابعة الفضائية وعلى صفحات على فايسبوك ويوتيوب الخاصة بمليونير، مما يتيح للجماهير في جميع أنحاء العراق وخارجه متابعة مجريات السحوبات.

كانت رحلة أثير كشكول الفنية قد بدأت على المسرح، حيث برز بسرعة كواحد من أبرز الممثلين على الساحة الفنية في العراق. وقد شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية الكبرى، ولطالما أبهر الجماهير بأدائه التمثيلي الاستثنائي. لم يتوقف طموح أثير عند المسرح، بل انتقل إلى عالم التلفزيون، حيث قدم البرنامج الشهير "علج مي". ومع قدرته على المزج بين الدراما والكوميديا، اكتسب شهرة واسعة، لا سيما من خلال دوره في البرنامج الناجح "ولاية بطيخ" الذي استمر لفترة طويلة وحقق نجاحًا كبيرًا. وقد عززت عودته إلى المسرح مكانته كأحد أكثر الفنانين المحبوبين في العراق والعالم العربي.

وفي حديثه عن هذه الشراكة الجديدة، أعرب أثير عن حماسته قائلاً: "يشرفني أن أكون جزءًا من مهمة "مليونير" الهادفة إلى إعطاء الأمل وتحقيق الأحلام لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العراق. إن ليلة السبت المقبلة ستكون بداية رحلة مليئة بالتشويق، ليس لي شخصياً فحسب بل ولآلاف العراقيين الذين سيحصلون على آلاف الفرص لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم."

أما المذيعة المشاركة لأثير في تقديم "مليونير" فهي الإعلامية شاهي حمو التي تتقن اللغتين العربية والكردية بطلاقة، بما في ذلك لهجتي الكرمانجي والسوراني. درست شاهي الإعلام وقدمت مجموعة من البرامج الكردية والعربية التي حظيت بشعبية كبيرة، مثل البرنامج العالمي The Legend، النسخة الكردية من برنامج Classico، وبرنامج ميواني من Mewany Men، وبرنامج Show Magazine، وبرنامج صباح دجلة، وبرنامج حرير. بفضل خبرتها الواسعة واحترافيتها في مجال الإعلام، حصلت شاهي على لقب "أفضل إعلامية" لعام 2022

من جانبها علقت شاهي قائلة: "يسعدني الانضمام إلى برنامج "مليونير" وأن أكون جزءًا من مشروع يحمل وعدًا كبيرًا لشعب العراق. أنا متحمسة للتفاعل مع جمهور "مليونير"، ومشاركة حماسة المشاركين، والاحتفال بفوزهم. يشرفني الوقوف بجانب زميلي أثير لنقدم سوياً هذه التجربة الديناميكية التي انا متأكدة انها ستغيّر حياة الكثيرين في جميع أنحاء البلاد."

تُدار عمليات "مليونير" من قبل شركة "باهض الخير" بالتعاون مع شركة "إي وينجز" التي عرفت بإطلاق وتشغيل سحب "محظوظ" الأسبوعي الشهير في الامارات العربية المتحدة، والذي توج خلال ثلاثة أعوام 66 مليونيراً وأكثر من 2 مليون فائز حصلوا على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار أميركي.

وقد تم إطلاق "مليونير" الأسبوع الماضي، متيحاً، عبر موقعه الرسمي millionaire.iq للمشاركين فرصة الدخول بسحبين متتاليين للفوز بالملايين كل يوم سبت.

كيفية المشاركة بالسحوبات:

عند شراء قنينة مياه بقيمة 3000 دينار عراقي عبر الموقع الإلكتروني، ، يمكن للمشاركين اختيار 4 من أصل 40 رقماً للدخول في سحبين متتاليين: السحب الكبير حيث يمكنهم الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 20 مليون دينار عراقي، بالإضافة الى جوائز الفئات الثانية و الثالثة والرابعة، وسحب القرعة التلقائي للفوز ب 254 جائزة مضمونة، من ضمنها جائزتين بقيمة مليون دينار عراقي للجائزة الواحدة بالإضافة إلى جوائز مضمونة أخرى.

جوائز السحب الكبير:

عند مطابقة الأرقام الأربعة يحصل الفائز ( أو أكثر) على الجائزة الكبرى بقيمة 20,000,000 دينار عراقي

عند مطابقة ثلاثة من الأرقام الأربعة يحصل الفائز الواحد على الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار عراقي

عند مطابقة رقمين يحصل الفائز الواحد على الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار عراقي

عند مطابقة رقم واحد يحصل الفائز الواحد على الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار عراقي

جوائز سحب القرعة المضمونة:

بالإضافة للسحب الكبير، يدخل المشاركون بشكل تلقائي في سحب القرعة لفرصة الفوز بإحدى الجوائز الأسبوعية المضمونة. فإلى جانب جوائز السحب الكبير، سيقدم "مليونير" 5 ملايين دينار عراقي لـ 254 فائزاً مضموناً على النحو التالي: