الموصل تحتفي بـ"الربابة" لإحياء الموروث الموسيقي الشعبي (صور)

شفق نيوز- نينوى

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الخميس، إقامة ندوة وحفل موسيقي بعنوان "ربابة"، تضمن محاضرات وعروضاً موسيقية ضمن مشروع يُعنى بالحفاظ على التراث الشعبي الموسيقي.

وقال منسق الحفل ابراهيم عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يُنفذ بدعم منظمة الأمل والعمل الدولية، ويهدف إلى إحياء الموروث الموسيقي من خلال تدريب عدد من الموسيقيين على صناعة الآلات الشعبية مثل الربابة والمطبق والدفوف، إضافة إلى نقل هذه المهارات إلى فئة الشباب المهتمين بهذا اللون من الفن".

وأضاف أن "المشروع استمر لأشهر عدة، ويأتي ضمن جهود الحفاظ على التراث الموسيقي الشعبي"، مشيراً إلى أن "المشروع لا يقتصر على العراق فحسب، بل يمتد ليشمل دولاً أخرى من بينها الأردن وسوريا، في إطار تعزيز الهوية الثقافية المشتركة".