الموصل.. انطلاق فعاليات ملتقى "تأثير" لصُنّاع المحتوى بمشاركة محلية وعربية واسعة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات ملتقى "تأثير" لصنّاع المحتوى في مدينة الموصل، مساء اليوم الأربعاء، بمشاركة نخبة من المؤثرين وصناع المحتوى المحليين والعرب، ضمن أجواء تفاعلية تهدف إلى دعم وتمكين صناعة المحتوى الرقمي في العراق.

وقال عضو اللجنة المنظمة للملتقى، أيوب ذنون، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى يُعد الأول من نوعه في مدينة الموصل، ويأتي في إطار تشجيع الابتكار واستكشاف الاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب تعزيز الحضور الثقافي والإعلامي للمدينة بعد سنوات من التحديات".

وأضاف ذنون أن "الحدث يجمع عدداً من صُنّاع المحتوى المؤثرين لإجراء نقاشات نوعية تسلط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة المحتوى في بناء المجتمعات ونشر الثقافة، كما يشمل فقرات لتبادل الخبرات وعرض تجارب ناجحة".

وأوضح أن "فعاليات الملتقى ستستمر لمدة ثلاثة أيام في ثلاثة مواقع رئيسية داخل المدينة، تشمل بحيرة جامعة الموصل، وفندق رامادا، وجامعة نينوى"، مشيراً إلى أن "التنظيم جرى برعاية مؤسسة تراث الموصل وتنفيذ شركة أهلية وبدعم إعلامي من إذاعة محلية".

واختتم ذنون بالقول "نتطلع إلى صناعة تأثير حقيقي من خلال هذا الملتقى، وفتح آفاق جديدة أمام المبدعين لصياغة محتوى يعكس هوية المدينة ويخدم قضاياها".