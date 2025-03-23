الموت يفجع حسين الجسمي للمرة الثانية خلال أشهر

شفق نيوز/ فُجع الفنان الإماراتي حسين الجسمي بوفاة شقيقه حسن جمعة الجسمي، بعد أشهر قليلة فقط من رحيل شقيقه جمال الجسمي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في صدمة جديدة هزت الوسط الفني والإماراتي.

ونعى الجسمي شقيقه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مستعينًا بآيات من القرآن الكريم، وقال: "ننعى أخي حسن جمعة الجسمي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلن الجسمي عن موعد صلاة الجنازة، مشيرًا إلى أنها ستُقام بعد صلاة الفجر يوم الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان، حيث تقدّم بالعزاء أشقاؤه محمد وصالح وفهد جمعة الجسمي وأبناؤه أحمد وعبدالعزيز وماجد وسعود.

وجاء هذا المصاب الأليم بعد فترة قصيرة من فقدانه شقيقه جمال، فيما تلقى الفنان الإماراتي موجة من التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني الذين عبّروا عن حزنهم العميق لهذا الفقدان المتكرر.