الموت يفجع ترامب بشقيقته الكبرى

شفق نيوز/ أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، بأن ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، القاضية الاتحادية السابقة، توفيت عن عمر ناهز 86 عاما.

ونقلت "رويترز" نقلا عن مصادر، أن باري توفيت في منزلها بمانهاتن، واكتُشفت وفاتها في ساعة مبكرة، الاثنين.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 86 عاما فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس، وتأكدت وفاتها لاحقا.

وأوضحت الإدارة أن هناك تحقيقا، ولا يمكن كشف هوية المرأة.

وكان الرئيس الأميركي الراحل دونالد ريجان قد عين ماريان ترامب باري قاضية في محكمة جزئية بنيوجيرزي عام 1983، لتصبح لاحقا قاضية في محكمة استئناف اتحادية. وتقاعدت عام 2019.

ولم يتسن الوصول على الفور لمتحدث باسم الرئيس السابق ترامب للتعليق.