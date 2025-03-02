‏‎الموت يفجع الفنان باسم سمرة

‎شفق نيوز/ أعلن الفنان المصري الشهير باسم سمرة ليل السبت/الأحد، وفاة والدته، وذلك من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب سمرة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمه الله أمي.. أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

‎وشارك عدد كبير من الفنانين في تشييع جنازة والدة باسم سمرة، ومنهم العاملون في مسلسل "العتاولة 2".

‎باسم سمرة:

‎ممثل مصري شهير بدأ مسيرته الفنية بالتمثيل في الفيلم القصير "القاهرة منورة بأهلها" من إخراج يوسف شاهين.

‎اختاره بعد ذلك المخرج يسري نصرالله ليشارك في فيلم "مرسيدس" مع يسرا وزكي فطين عبد الوهاب، واستمر التعاون مع نصرالله في فيلم "صبيان وبنات"، ليظل بعده الفنان خريج كلية التربية قرابة الخمس سنوات لا يعمل حتى يعرض عليه نصر الله دور البطولة في فيلم "المدينة" (2000) ويحقق نجاحا يحصل باسم سمرة من خلاله على جائزة أيام قرطاج السينمائية.

‎وفتحت السينما ذراعيها لباسم سمرة، المدرس الذي تربى في إحدي قرى مركز الصف بالجيزة، وشارك في عدة اعمال مثل "كليفتي" و "باب الشمس" و "عمارة يعقوبيان" الذي أدى فيه دور عسكري أمن مركزي ببراعة لفتت إليه الأنظار.