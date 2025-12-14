الموت يفجع الزعيم.. عادل إمام يودع "الغالية"

شفق نيوز- القاهرة

فُجع الفنان المصري الكبير عادل إمام "الزعيم"، يوم الأحد، برحيل شقيقته إيمان إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي في خبر حزين هز الوسط الفني المصري.

ويأتي هذا الرحيل ليضيف حزناً جديداً على عائلة إمام، التي فقدت سابقاً روابط فنية وعائلية قوية، خاصة مع غياب عادل إمام عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب تقدمه في السن وابتعاده عن الأعمال الفنية.

وإيمان إمام هي إحدى شقيقتي الزعيم عادل إمام، وشقيقهما المنتج عصام إمام، تزوجت من الفنان مصطفى متولي (1949-2000)، الذي كان صديقاً مقرباً من عادل إمام، وشاركه في عشرات الأعمال الفنية مثل مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام عديدة.

وكان زواجهما قصة حب بدأت بالصدفة في فيلا عادل إمام، ورزقا بثلاثة أبناء: عمر ممثل شارك في أعمال مثل "حواري بوخارست"، وعصام، وعادل.

ورحل مصطفى متولي بسكتة قلبية مفاجئة في 5 آب/ أغسطس 2000 بعد عرض مسرحية "بودي جارد" مباشرة، مما صدم عادل إمام الذي أصر على استكمال العرض قائلاً "الجمهور مالوش ذنب"، ثم انهار بالبكاء خلف الكواليس.

وكانت إيمان إمام دائماً بعيدة عن الأضواء، لكنها روت في مقابلات نادرة تفاصيل حياتها مع متولي وعلاقتها بعادل إمام، مشيدة بطباعهما "الفلاحية" المشتركة.