الموت يغيّب فاروق هلال "فيلسوف" الموسيقى العراقية

شفق نيوز- بغداد

توفي الملحن والموسيقي العراقي فاروق هلال، أحد أبرز رواد الأغنية العراقية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 91 عاماً.

وتدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق هلال، بعد تعرضه قبل أسبوع إلى "جلطة"، في حين لم يكشف المقربين منه طبيعة هذا المرض.

ويلقّب هلال وهو من مواليد بغداد عام 1935، بـ"فيلسوف الموسيقى العراقية".

تخرّج في قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة عام 1957، قبل أن يلتحق بالإذاعة والتلفزيون مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية، عشرات الألحان التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العراقية، ولحّن لكبار الفنانين، من بينهم مائدة نزهت، وحسين نعمة، وياس خضر، وعبد الله الرويشد.

ومن أشهر أعماله "يا صياد السمج"، و"سألت عنك"، و"خطار أجانا العشك"، و"كالولي راح ومشى"، و"علّمني عليك"، و"تعاليلي".