الموت يغيّب أشهر كاتب سيناريو في هوليوود

شفق نيوز/ توفي كاتب سيناريو فيلم "تشايناتاون" الهوليوودي الشهير الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، روبرت تاون، عن 89 عاما، وفق وكيلة أعماله.

وقالت كاري ماكلور في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي الإثنين "بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة".

وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة "ميشن إيمباسيبل".

ووضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال، ومن بين هذه الأفلام، "بوني أند كلايد" و"ذي غادفاذر".

كما عمل "كمستشار إبداعي" في بداية حياته المهنية في الستينيات.

أما بالنسبة لفيلم "ذي غادفاذر"، فقد حظي تاون بتحية على مسرح الأوسكار من فرانسيس فورد كوبولا، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو.

وأشاد به المخرج على "المشهد الجميل جداً بين مارلون (براندو) وآل باتشينو في الحديقة".