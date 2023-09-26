الموت يغيّب حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عاماً

شفق نيوز/ غيّب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا، عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان، حسب ما أفادت عائلتها الثلاثاء.

وأشار الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا إلى أن الكاتبة كانت نُقلت الإثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها.

وقال: "ماتت زوليكا... مُحاطة بأصدقائها وعائلتها".

وزوليكا كريمة زيندزي مانديلا، الابنة الأصغر للرئيس المناهض لنظام الفصل العنصري، وزوجها الأول زويليبانزي هلونغواني.

ولفتت عائلة الحفيدة إلى أن فحوصات حديثة أجرتها زوليكا بيّنت أن المرض انتشر بصورة كبيرة في عدد من أعضائها، بينها الدماغ والحبل الشوكي.

وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل: "حزينون لوفاة الحفيدة المحبوبة لويني (مانديلا) وماديبا" (لقب نيلسون مانديلا).

وأضافت: "إن جهود زوليكا في مسألة تعزيز الوعي بشأن الوقاية من السرطان والتزامها الثابت إنهاء الشعور بالخجل المصاحب للمرض، سيستمران في إلهامنا جميعاً".