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الموت يغيّب الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

Category: منوعـات

Date: 2022-05-20T10:57:17+0000
الموت يغيّب الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

شفق نيوز/ غيّب الموت يوم الجمعة، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب عن عمر ناهز 88 عاماً.

ونعى شعراء ومقربون النواب في تدوينات، بعد معاناة مع المرض.

وتوفي النواب في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.

والنواب سليل عائلة أدبية ثرية تنتمي إلى البيت الهاشمي، وكان جده لوالده يقرض الشعر بالعربية والفارسية.

وتمكّن النواب من صناعة شهرة أدبية لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية الفصحى إضافةً الى اللهجة العامّية المتداولة في العراق، معزّزا رصيد شهرته بانتقاده ومعارضته الأنظمة السياسية العربية عموما، والعراقية على وجه التحديد، وهذا ما جعله شريدا في المنافي في أغلب عقود حياته.

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