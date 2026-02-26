الموت يغيب الفنان الكوردي يدالله محمدي في سنندج

شفق نيوز- طهران

أعلنت الأوساط الفنية في محافظة كوردستان في إيران، اليوم الخميس، وفاة الفنان الكوردي البارز يدالله محمدي، أحد أبرز مطربي وشعراء ومبدعي الأغنية الفولكلورية الكوردية في مدينة سنندج، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

وذكرت اوساط صحفية في كوردستان، أن محمدي، الذي يعد من الأسماء المؤثرة في ساحة الموسيقى الكوردية، توفي قبل ظهر يوم الخميس، ليلتحق بركب الراحلين بعد سنوات طويلة من النشاط الفني والثقافي.

وعُرف الراحل بإسهاماته الكبيرة في الحفاظ على التراث الموسيقي الكوردي وصونه من الاندثار، حيث قدّم خلال مسيرته العديد من الأعمال الغنائية وأصدر عدة ألبومات لاقت صدى واسعا بين الجمهور.

وتميز بصوته الدافئ وأسلوبه الخاص الذي جعله يحظى بمكانة مرموقة لدى محبي الفن الكوردي الأصيل.

كما عكست أعماله الفنية ثقافة وهوية ومشاعر أبناء كوردستان، وأسهمت في ترسيخ حضور الأغنية الفولكلورية في المشهد الثقافي، ما جعله أحد أعمدة هذا اللون الغنائي في المنطقة.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحل يوم غد الجمعة، في قطعة الفنانين بمقبرة بهشت محمدي بمدينة سنندج.

وولد يد الله محمدي عام 1958 في حي "بردشت" بمدينة سنندج. تم اختياره في الصف الأول الابتدائي لأداء الأناشيد المدرسية، ومنذ ذلك الحين بدأ نشاطه في عالم الموسيقى.

تلقى تعليمه الموسيقي على يد أساتذة كبار أمثال: حسن كامكار، وترقي، وكسائي وغيرهم. كما عاصر الفنانين الكورديين الكبيرين "مظهر خالقي" و"حسن زيرك"، ويضم سجله الفني 78 أغنية مسجلة.