الموت عطشاً يغيب شاعر المليون

شفق نيوز/ توفي يوم الخميس، الشاعر اليمني المعروف عامر بن عمرو بلعبيد، الملقب بـ"شاعر المليون" نتيجة العطش، بعد أن تاه في صحراء محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.

ويعد الشاعر عامر بن عمرو بلعبيد أحد أبناء محافظة شبوة، وقد ذاعت شهرته بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة "شاعر المليون" عام 2008، انتقل بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة حيث قضى سنوات عديدة قبل أن يعود إلى اليمن في عام 2021.

وقال سكان محليون، إن الشاعر عامر بلعبيد توفي عطشاً في صحراء العقلة بمديرية عرماء بمحافظة شبوة، حيث كان في طريقه من محافظة حضرموت إلى شبوة.

وأضافوا أن الشاعر كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت، وعاد إلى شبوة قبل ثلاثة أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق "عرماء" باتجاه العقلة، وانقطع التواصل به لمدة يومين، بحسب ما نقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري المحلي.

ووفق السكان، فقد بدأت عمليات البحث عنه فور فقدان الاتصال به، ليتم العثور على حقيبته وهاتفه في طريق عرما باتجاه العقلة، وبعد تتبع الأثر، عُثر على جثمانه وقد فارق الحياة، مشيرين إلى أن حالة من الحزن عمّت أوساط أبناء محافظة شبوة فور انتشار نبأ وفاته المؤلمة.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة مواطن يمني يدعى عبدالله مبارك العبيدي، الذي توفي عطشاً في صحراء "عارين" شرقي محافظة مأرب، بعد أن علقت سيارته في رملة "أم التل".

وتشهد الطرق الصحراوية بين الجوف ومأرب وصنعاء تكرار الحوادث المماثلة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي بقطع الطرقات الرئيسية بين المحافظات، مما أدى إلى مطالبات شعبية واسعة بفتح تلك الطرقات للتخفيف عن معاناة المواطنين، وخاصة المسافرين بين اليمن والسعودية.