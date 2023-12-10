المواقع السياحية الأكثر إثارة في عام 2024.. شعبية ورخيصة

شفق نيوز/ نشرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، قائمتها لعام 2024، وهي مجموعة تضم 30 وجهة حول العالم تعد أكثر الأماكن إثارة للزيارة في العام المقبل.

وهيمنت أوروبا على القائمة، بـ 13 موقعًا، بما في ذلك السفر عبر القارة بأكملها بالقطار، وتضمنت القائمة ستة أماكن في أمريكا الشمالية، منها ثلاثة في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأمريكية، فمع استمرار المسافرين في البحث عن بدائل أرخص، تزداد شعبية الأماكن القريبة من النقاط السياحية.

وارتفعت عمليات البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة عن تلك المناطق للسفر إليها طوال عام 2023، وفقًا لبيانات "Google Trends".

أوروبا: جبال الألب الألبانية (ألبانيا) بلفاست (أيرلندا الشمالية)، إميليا (رومانيا)، غالاوي وجنوب أيرشاير (اسكتلندا)، نوردلاند، النرويج، شمال يوركشاير (إنجلترا)، بومبي (إيطاليا)، سايما (فنلندا)، تارتو (إستونيا)، اليورو (ألمانيا)، فاليتا (مالطا)، ويلز، الطريق الأطلسي البري (أيرلندا).

كما جرى تصنيف ثلاثة أماكن في الولايات المتحدة على أنها الوجهات الأكثر إثارة في عام 2024، وتبرز تكساس من بين القائمة لأنه في عام 2024، سيتمكن الناس في وسط تكساس من رؤية كسوف الشمس الكلي المقرر في 8 أبريل.

ومن المتوقع أن تقدم مدن فورث وورث وسان أنطونيو وأوستن أفضل المناظر لهذا الحدث الفلكي.

وصنفت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" ولاية تكساس الأميركية كواحدة من أكثر الوجهات إثارة في عام 2024. لا تزال أوستن، تكساس، مدينة تستحق الزيارة.

وأظهرت دراسة أجرتها "SmartAsset" أن قيمة المنازل ارتفعت بنسبة 354% في المدينة على مدار الـ 25 عامًا الماضية.

كما صنف تقرير الثروة لعام 2023 الصادر عن شركة "Henley and Partner" مدينة أوستن المدينة الأميركية الأسرع نموًا لأصحاب الملايين.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد المليونيرات في مدينة تكساس بنسبة 102% من عام 2012 إلى عام 2022.

وبحسب لـ "ناشيونال جيوغرافيك"، فإن سيراليون هي دولة يجب زيارتها في عام 2024.

وقد حصل المطار الدولي في فريتاون على تجديد كبير في عام 2023، كما يتم أيضًا تطوير العديد من الطرق.

ولفت التقرير إلى أن السياحة تزدهر في غرب أفريقيا. من المقرر أن يفتح أول فندق هيلتون في سيراليون أبوابه العام المقبل.

كما ستقوم عقارات أخرى بتوسيع محافظها الاستثمارية في البلاد العام المقبل.

وصنفت "ناشيونال جيوغرافيك" سيراليون كواحدة من أكثر الوجهات إثارة في عام 2024، في آسيا: سيكيم (الهند)، تاينان (تايوان)، شيان (الصين)، ولاية سيكيم (الهند).