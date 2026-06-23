المنغنيز.. ما مخاطر نقصه وزيادته على صحة الإنسان؟

شفق نيوز- متابعة

أشار خبير في التغذية إلى أن أهمية عنصر المنغنيز غالبا ما تُهمَل لصالح عناصر غذائية أخرى تحظى باهتمام واسع وتُستخدم على نطاق كبير.

ووفقاً للدكتور أندريه سكالني، المنغنيز عنصر غذائي دقيق بالغ الأهمية، ونقصه أو زيادته قد يسبب مشكلات صحية خطيرة.

1 - يؤثر المنغنيز على منظومة المناعة، لأنه أحد مكونات إنزيم مضاد للأكسدة يعادل جذور الأكسجين الفائقة. وهذا يحمي الميتوكوندريا والخلايا العصبية من التلف. لذلك، يزيد انخفاض نشاط هذا الإنزيم من الإجهاد التأكسدي، ما قد يؤدي إلى السرطان والالتهابات.

2 - المنغنيز مهم لتخليق جزيئات الغليكوزامينوغليكان، بما فيها حمض الهيالورونيك وكبريتات الكوندرويتين، التي تشارك في الأداء الطبيعي للأنسجة الضامة.

3 - يسبب نقص المنغنيز الأعراض التالية في الجهاز العضلي الهيكلي- ضعف النمو والتطور، ومشكلات في العظام والغضاريف، وتأخر التئام الجروح.

4 - يقلل نقص المنغنيز، إلى جانب نقص النحاس، من نشاط الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام، ويقلل تمعدن العظام، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الكسور، ونقص كثافة العظام، وهشاشة العظام.

ووفقا له، ينبغي على النساء إيلاء اهتمام خاص لمستوى المنغنيز لديهن. لأنه يشارك في تصنيع الهرمونات الجنسية، وخاصة البروجسترون والبرولاكتين. ويمكن أن يسبب نقص البروجسترون تليفا في أعضاء الحوض والعقم لدى النساء. كما يؤثر نقصه سلبا على وظائف المبيض، ويزيد من خطر العقم.

ويشير الطبيب، إلى أن المنغنيز ينشط الإنزيمات المشاركة في عملية استحداث الغلوكوز- عملية إنتاج الغلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتية. أي تحول هذه الإنزيمات اللاكتات (حمض اللاكتيك) والأحماض الأمينية إلى غلوكوز، ما يحافظ على إنتاج الطاقة الكافية في الجسم.

ويقول: "يؤدي نقص المنغنيز إلى إضعاف استخدام الغلوكوز، وقد يسبب مقاومة الأنسولين- عامل مهيئ للإصابة بداء السكري. وقد أظهرت الدراسات أن نقص المنغنيز شائع لدى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي".

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر المنغنيز ضروريا للوظيفة الطبيعية لإنزيم مشارك في استقلاب البروتين. ويقلل نقص المنغنيز من إزالة سمية الأمونيا في الكبد، ما يساهم في التسمم.

وأخيرا، يلعب المنغنيز دورا في وظائف الجهاز العصبي، وينظم العواطف والوظائف الإدراكية. وقد يؤدي نقصه إلى ضعف الذاكرة، والاكتئاب، والصرع.

ويقول محذرا: "ولكن، يجب أن نعلم، تسبب زيادة المنغنيز في جسم الإنسان مشكلات عصبية، وتقلل من الوظائف الإدراكية، وتساهم في ظهور أعراض مشابهة لمرض باركنسون".