الممثل الفرنسي جيرار دوبارديو يواجه تهماً بـ"الاغتصاب والاعتداء الجنسي"

شفق نيوز/ دعت النيابة العامة الفرنسية إلى محاكمة الممثل جيرار دوبارديو، بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الممثلة شارلوت أرنو، ونساء أخريات.

وأفادت مصادر مقربة من القضية والادعاء لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن التهم وجهت إلى دوبارديو (75 عاماً) في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020 تهمتا الاغتصاب والاعتداء الجنسي، بعدما اتهمته أرنو باغتصابها مرتين في منزله في باريس في 7 و13 آب/ أغسطس 2018. ويعود قرار إجراء محاكمة إلى قاضي التحقيق المسؤول عن القضية.

ولم يرد أحد وكلاء الدفاع عن دوبارديو بعد محاولات التواصل من قبل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت كارين دوريو ديبولت، محامية شارلوت أرنو، إن طلبات النيابة تمثل "نتيجة تحقيق طويل جمعت خلاله عناصر تدعم أقوال موكلتي"، معتبرة أن هذه الخطوة تعتبر تقدما كبيرا يحمل آمالا في انتظار قرار قاضي التحقيق.

ويرفض دوبارديو، الذي تواجهه اتهامات بالعنف الجنسي من نساء أخريات، هذه الاتهامات.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكد في رسالة مفتوحة بصحيفة "لوفيغارو"، أنه ليس "مغتصبا ولا مفترسا جنسيا"، مضيفا: "لم أعتد على امرأة قط"، في إشارة إلى اتهامات أرنو.

وتقدمت أرنو (28 عاماً)، في البداية بشكوى لدى الشرطة في جنوب فرنسا في آب/ أغسطس 2018، قبل أن تحول الإجراءات القانونية إلى باريس.

وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها الأولية في حزيران/ يونيو 2019 بعد تسعة أشهر، مشيرة إلى أن "التحقيقات الكثيرة لم تسمح بتوصيف الانتهاكات المبلغ عنها".

في 10 آذار/ مارس 2020، تقدمت أرنو بشكوى مع الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في باريس. وفي 31 تموز/ يوليو 2020، طلبت النيابة العامة فتح تحقيق قضائي بجرائم الاغتصاب.

وسيحاكم دوبارديو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أمام محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين في أثناء تصوير فيلم "لي فوليه فير" للمخرج جان بيكر عام 2021.