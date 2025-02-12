الممثلة العراقية شهد سلمان: سحب الجنسية الكويتية دمرني نفسياً

شفق نيوز/ كشفت الممثلة العراقية، شهد سلمان، عن وضعها النفسي بعد قرار سحب الجنسية الكويتية منها بالقول إنه "دمرها نفسياً"، وما زالت تعيش تبعاته.

وأفادت سلمان بأنها لم تتخذ أي إجراءات بعد صدور القرار، معلقة على الجدل الذي أثير حول جنسيتها في حلقة ببودكاست "ريكاست" الثلاثاء.

وقالت سلمان: "كثيرون لم يكونوا على علم بحصولي على الجنسية الكويتية.. أصولي عراقية وسعودية، ومن يريد التصديق فليصدق، ومن لا يرغب فله ذلك".

وكانت السلطات الكويتية أصدرت الأسبوع الماضي مرسوما يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، فضلا عن من اكتسب الجنسية معهن بالتبعية.

وبدأ الكويت في أيلول/سبتمبر الماضي حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، تم على إثرها تجريد شخصيات معروفة من جنسية البلد.