المفاوضات بينهما استمرت 12 ساعة .. بيكيه وشاكيرا يتوصلان الى تسوية بشأن اطفالهما

شفق نيوز / توصل لاعب برشلونة الذي أعلن اعتزاله مؤخراً جيرارد بيكيه، وشريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، إلى تسوية بشأن حضانة طفليهما، بعد مفاوضات شاقة استمرت 12 ساعة، وذلك بعد انفصالهما هذا العام عقب علاقة استمرت 11 عاماً.

وقال ممثل عن شاكيرا في إسبانيا، إنها توصلت لاتفاق مع شريكها السابق جيرارد بيكيه بشأن حضانة طفليهما.

بيكيه وشاكيرا يتوصلان إلى تسوية

وبحسب صحيفة lavanguardia المحلية، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمرها سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

وكان بيكيه قد رفض في يوم 14 يوليو/تموز الماضي عرضاً وُصف "بالسخي"، من أجل تسوية شروط الانفصال عن شاكيرا.

ونقلت "ماركا" حينها عن أحد البرامج على منصة يوتيوب، أن شاكيرا اقترحت دفع مبلغ مالي قُدر بالملايين، لكن مدافع برشلونة الحالي رفضه على الفور.

واستعدت شاكيرا لتحمل كامل المسؤولية فيما يتعلق بتربية وتعليم ابنيهما، حيث تخطط لنقلهما للعيش معها في مدينة ميامي الأمريكية.

وفي المقابل لن يتحمل بيكيه أي تبعات مالية تتعلق بأولاده، بالإضافة إلى أن شاكيرا مستعدة تماماً لتغطية مصاريف سفره من برشلونة إلى ميامي خمس مرات في السنة، من أجل رؤية الطفلين.

وفضلاً عن كل ذلك، لا تمانع شاكيرا (45 عاماً) أن يقضي ابناهما ميلان وساشا الإجازة الصيفية مع والدهما، كما أبدت استعدادها لتغطية ما يقرب من 20% من ديون بيكيه (2.5 مليون دولار)، والتي نجمت عن مشاكل قانونية في إسبانيا.

علاقة بيكيه وشاكيرا

ودخلت شاكيرا (45 عاماً) في علاقة مع بيكيه (35 عاماً) منذ 2011 لكن دون زواج. والتقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.

وأعلن بيكيه وشاكيرا عن نهاية علاقتهما في يونيو/حزيران الماضي.

ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله الوشيك للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة.

وتواجه شاكيرا محاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا، بعد أن خسرت استئنافاً في 26 مايو/أيار.

ويقول ممثلو الادعاء إن شاكيرا لم تدفع ما يصل إلى 14.5 مليون يورو (15.54 مليون دولار) من الضرائب على الدخل الذي ربحته بين عامي 2012 و2014.