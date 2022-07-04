المغنية العالمية "آديل" تكشف مفاجأة: حرب العراق أطلقت مسيرتي الغنائية

شفق نيوز/ كشفت المغنية البريطانية العالمية "آديل" ان الاغنية الاولى التي كتبتها في مسيرتها الغنائية، استلهمتها متأثرة بالتظاهرات الحاشدة التي شهدتها بريطانيا، وشاركت فيها، ضد حرب العراق العام 2003.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها نشرته بالانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان آديل ناقشت حياتها الفنية وتاريخ مسيرتها خلال لقاء مع برنامج تلفزيوني، وكيف وصلت الى مرحلة كتابة اغنيتها الاولى "هوم تاون جلوري" عندما كانت لا تزال مراهقة.

وأوضحت آديل انها كانت مع صديقتها أوليفيا وامها وكانوا جميعاً يستعدون للمشاركة في تظاهرة احتجاج على حرب العراق امام البرلمان البريطاني في اليوم التالي.

وكانت آديل وصديقتها بعمر الـ 15 تقريبا، وقالت إنهما كانتا تعدان الشعارات واللافتات التي سيحملانها خلال التظاهرة عندما انتابها "شعور بالقوة"، وذهبتا الى التظاهرة وأذهلها جميع من كانوا يشاركون، مضيفة "كنت استمتع بكل شيء".

وتابعت آديل انها "عندما عادت الى المنزل في تلك الليلة، كتبت ذلك. وكان شيئا عميقا للغاية وكنت فخورة بقوة بالسير في تلك الشوارع مع مليون شخص آخر".

ووصفت آديل اغنية "هوم تاون جلوري" بانها اول مسار مناسب كتبته في ذلك الوقت.

ولفتت "الجارديان" الى أن نحو مليون شخص شاركوا في مسيرات شوارع لندن للاحتجاج على الحرب في العراق في شباط/فبراير العام 2003، والتي يعتقد انها اكبر مسيرة سياسية في تاريخ المدينة.