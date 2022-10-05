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المغرب تجيز رسمياً زراعة وتصنيع مادة مخدرة

Category: منوعـات

Date: 2022-10-05T17:35:42+0000
المغرب تجيز رسمياً زراعة وتصنيع مادة مخدرة

شفق نيوز/ باشرت وكالة حكومية مغربية، يوم الأربعاء، بإصدار تراخيص لإنتاج القنب الهندي المخدر لأغراض طبية وصناعية.

وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنها ستشرع بإصدار أول عشر رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذلك تسويق وتصدير القنب ومنتجاته لأغراض طبية ودوائية وصناعية، بموجب قانون صدر العام الماضي.

وبينت التراخيص ستمنح بشكل تدريجي للمزارعين بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب في إطار تعاونيات فلاحية، بناء على الاحتياجات الصناعيين المرخص لهم بالعمل.

ويُزرع القنب على نطاق واسع بالفعل في المغرب بشكل غير قانوني، كما أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان العام الماضي لا يسمح باستخدامه لغرض التعاطي.

ويهدف القانون إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يسيطرون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني إلى أوروبا.

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