المصائب لا تأتي فرادى.. حرب أوكرانيا ومواد البناء تدفعان برشلونة لقرض مضاعف

شفق نيوز / كشف موقع رياضي، يوم الثلاثاء، عن طلب قدمه برشلونة الذي البنك الذي سيعمل على إقراضه مبالغ تنفيذ مشروع "اسباي برشلونة" بزيادة المبلغ الى الضعف، فيما بيّن أن ارتفاع المبلغ يعود لزيادة أسعار مواد البناء بسبب الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.

وقال موقع (هاي كورة) إن " نادي برشلونة وبنك جولدمان ساكس سيقومان بتمديد القرض المطلوب من البنك إلى 180 مليون بدلًا من 90 مليون، حيث سيحصل النادي الكتالوني على 90 مليون إضافية تستحق في عام 2023 للاستثمار هذا الصيف في مشروع (إسباي بارسا) قبل التوقيع على قرض بقيمة 1.5 مليار يورو".

وبيّن الموقع ان "النادي الكتالوني أكد بأن القرض لن يستخدم الا لأعمال (إسباي بارسا)، مع التأكيد على إن الـ90 مليونًا لن تؤثر على حد الرواتب في الفريق"، مبيناً أن "سبب هذا القرض يعود إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إذ سيضطر برشلونة لرفع قيمة القرض لشراء مواد البناء التي إزدادت للضعف بسبب الحرب".

ويستهدف مشروع اسباي برشلونة تطوير ملعب الكامب نو، وأيضا تطوير ملعب يوهان كرويف الملعب البديل للنادي، وتطوير قاعات ومنشآت والعاب الصالات في النادي، ومن المفترض ان يكون تنفيذ المشروع من قبل تنفيذ شركة نيكين سيكي الشركة اليابانية.

ويعاني النادي الكتالوني من أزمة مالية خانقة قام على إثرها بترك لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي يرحل مجاناً لعدم قدرته على تسجيل عقده، فيما خفض ميزانية الرواتب للاعبي الفريق، وواجه مشاكل في تسجيل اللاعبين الجدد الذين استقطبهم والتي حلها عبر تفاهمات مع لاعبي الفريق المخضرمين، فيما حذر مسؤولوه من "إفلاس" النادي اذا لم تتبع سياسة اقتصادية تنتشله من واقعه الحالي، كما ان النادي مقيد برواتب عالية مضطر لدفعها لبعض اللاعبين بسبب تقييدها في عقودهم سابقاً وهو ما يمنعه من استقطاب صفقات قوية يحتاجها الفريق مثل صفقة النرويجي هالاند التي باتت بعيدة بسبب المطالب الاقتصادية للاعب وموكله وعدم قدرة النادي الكتالوني على الإيفاء بها.