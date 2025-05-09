"المرحاض" ليس الأوسخ.. قنبلة جرثومية تختبئ في غرفة منزلك

شفق نيوز/ رغم أن معظم الناس يظنون أن الحمام أو المطبخ هما الأكثر عرضة لتكاثر البكتيريا في المنزل، إلا أن دراسة علمية جديدة قلبت هذا التصور رأساً على عقب، كاشفة أن "الأريكة" قد تكون المكان الأخطر صحياً داخل البيت.

ففي تجربة مثيرة أجراها باحثون من مركز ميلبيك لعلم الأحياء الدقيقة في المملكة المتحدة، تم تحليل عينات من ست أرائك منزلية عبر مسح المناطق المخفية تحت الوسائد.

والنتائج كانت صادمة: الأريكة تحتوي على ما يقارب 508,883 نوعاً من البكتيريا في كل 100 سم مربع، أي أكثر من 75 مرة مما يوجد على مقعد المرحاض.

الدراسة لم تقتصر على الأرائك فقط، بل شملت عناصر منزلية أخرى نستخدمها يومياً، مثل مكاتب العمل التي تحتوي على 5900 ميكروغرام من البكتيريا، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة بـ5800، وجهاز التحكم عن بعد للتلفاز بـ3700، بل وحتى سلة المهملات كانت أقل تلوثاً من معظم هذه الأسطح.

الأسوأ من ذلك، أن بعض الأرائك لم تكتفِ بالبكتيريا اليومية، بل احتوت على أنواع خطرة مثل الإشريكية القولونية، وهي بكتيريا تنتقل عبر جزيئات البراز وقد تسبب تسمماً غذائياً خطيراً، فضلاً عن الخمائر والعفن التي قد تفاقم مشاكل التنفس، خصوصاً لدى المصابين بالربو أو ضعف المناعة.

المفاجأة الأكبر كانت في أريكة بمنزل يضم قطتين، حيث سجلت أعلى نسبة تلوث في العينة: أكثر من مليون بكتيريا إشريكية قولونية في 100 سم مربع، و2.7 مليون وحدة تشكيل مستعمرة، أي أكثر من 400 ضعف مقارنة بمقعد المرحاض. وجاءت أريكة منزل يضم كلباً في المرتبة الثانية من حيث التلوث.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، تؤكد خبيرة الديكور مونيكا بوتشيو من "Sofa Club" أنه بالإمكان تفادي هذا الخطر عبر تنظيف الأريكة يومياً بمسحة لإزالة الأوساخ، واستخدام صودا الخبز لامتصاص الروائح والبكتيريا، بالإضافة إلى غسل أغطية الوسائد بشكل منتظم.