"المرارة" تتسبب بوفاة فنانة عربية

شفق نيوز/ توفيت يوم الاثنين، الفنانة التونسية، إيناس النجار، بعد إصابتها بتسمم الدم نتيجة لانفجار المرارة، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحف أن النجار (46 عاما) توفيت بعدما أصيبت بالتهاب حاد في المرارة، دخلت على أثره في غيبوبة منذ نحو 5 أيام.

وكانت سوار النجار قد نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لشقيقتها إيناس داخل مستشفى يوم 18 آذار/مارس الجاري، وطالبت المتابعين بالدعاء لها.

وصرحت لموقع "القاهرة 24"، أمس الأحد، أن شقيقتها كانت تعاني من آلام في المعدة منذ فترة "وكانت تشعر بالتعب كلما تناولت الطعام، وحينما وصلنا المستشفى اكتشفنا وجود التهاب حاد في المرارة".

وأشارت إلى أنها "في غيبوبة منذ 4 أيام، ولا تفيق أو تتحرك، أو تستجيب للأدوية".

شاركت النجار في العديد من الأعمال في الدراما والسينما المصرية، آخرها مسلسل "الحلانجي" الذي عرض في شهر رمضان، من بطولة محمد رجب وآيتن عامر وهالة فاخر ومحمود قابيل.