المخدرات تضرب الفن التركي..  سقوط 8 اسماء لامعة

شفق نيوز– تركيا

أعلنت السلطات التركية نتائج تحاليل المخدرات لـ19 من الممثلين والفنانين والمؤثرين، وأسفرت عن اكتشاف تعاطي ثمانية منهم لمواد مخدرة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "يني شفق" عن وجود آثار الكوكايين في شعر كل من ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاش، وبيرجا أكالاي، بينما تم اكتشاف مواد مرتبطة بالقنب في دماء كوبيلاي أكا، متين أكدولجر، وكان يلدريم.

وفي المقابل، لم تظهر أي مواد محظورة في عينات دم الثمانية مشاهير الآخرين، وهم: دويغو أوزاسلان موتاف، ديميت إفغار باباطاش، ميرت يازيجي أوغلو، زينب ميريتش آرال، جيرين موراي أوركان، هاديسة أجيك غوز، وأوزغي أوزبيرينجي يامانتورك.

وأعرب بعض المشاهير عن رفضهم للادعاءات، واصفين إياها بـ"الافتراء"، فيما أكد آخرون أنهم استوعبوا "دروس الماضي"، وجادل البعض بأن بعض الأدوية المستخدمة لأغراض صحية أُسيء تفسيرها.

وفي بيان على إنستغرام، قالت الممثلة بيرجا أكالاي: "التحقيق خاضع للسرية.. التقارير المنشورة تضليل إعلامي، والمواد المذكورة هي مضادات اكتئاب ومسكنات ألم فقط. لم أستخدم أي مادة محظورة قط، وسأطعن على تقرير الطب الشرعي عبر محامي موثوق في أقرب وقت".

وردت ديلان بولات، التي أظهرت اختبارات المخدرات إيجابية، عبر فيديو باكية على وسائل التواصل: "الشيء الوحيد في دمي وشعري هو أدوية خضراء فقط، ولا أريد تسميتها".