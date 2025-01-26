المخابرات الأمريكية تكشف عن مفاجأة بشأن نشأة فيروس كورونا

شفق نيوز/ كشف متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه"، عن توصل الوكالة إلى أن جائحة كوفيد-19 قد نشأت في مختبر وليس في الطبيعة.

وكانت الوكالة، قد قالت لسنوات إنها لا تستطيع استنتاج ما إذا كانت الجائحة نتيجة لحادث في مختبر أو أنها نشأت في الطبيعة.

لكن مسؤولا أميركيا كبيرا قال إن مدير الوكالة السابق ويليام بيرنز طلب من المحللين والعلماء بوكالة المخابرات في الأسابيع الأخيرة لإدارة جو بايدن السابقة اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن، مشددا على الأهمية التاريخية للوباء.

لكن الوكالة قالت إن "لديها ثقة منخفضة" في تقييمها بأن "الأصل البحثي لجائحة كوفيد-19 هو الأكثر احتمالية"، وأشارت في بيانها إلى أن كلا الاحتمالين المختبر والطبيعة لا يزالان قائمين.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على طلب للتعليق لوكالة رويترز.

ولم يتضح عمق المعلومات الاستخباراتية الجديدة التي جمعتها الوكالة حول أصل كوفيد-19 وما إذا كان هذا الدليل الجديد قد استخدم لصياغة التقييم الأحدث.