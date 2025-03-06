"المحتوى الهابط" يطيح بمؤثرّين مشهورين في الجزائر

شفق نيوز/ نفذت السلطات الجزائرية، حملة أمنية لمحاربة "المحتوى الهابط والمخالف للقيم والأخلاق العامة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن إيقاف عدد من المؤثرّين المشهورين خلال الأيام الماضية.

وأمس الأربعاء، تم الحكم بسجن المؤثرة دنيا سطايفية، التي تحظى بمتابعة واسعة، 5 سنوات، بتهمة صناعة "محتوى هابط" وعرض فيديوهات "مخلّة بالحياء" على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضاً بيع صور "مخلة بالحياء" والوساطة في ممارسة الدعارة.

وقبلها بيوم، أمرت محكمة جزائرية بوضع التيكتوكر موح الوشام رهن الحبس المؤقت بتهمة "نشر الرذيلة والإلحاد"، وذلك بعد عرضه مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحرّض الجمهور على الفساد الأخلاقي".

والأسبوع الماضي، تم إيداع صانعة المحتوى الشهيرة وملكة جمال الجزائر سابقاً وحيدة قروج، السجن المؤقت، بتهمة الاعتداء على مدير أعمالها وتصوير مشاهد الضرب وبثّها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتشهير به.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي أوقفت مصالح الأمن 3 نساء اشتبهت في توّرطهن في قضية إنتاج مقاطع فيديو "مخلة بالحياء" وعرضها على شبكة الإنترنت، كان من بينهن المؤثرة المعروفة باسم شيراز العنابية.

وتحرّكت الأجهزة الأمنية في الجزائر لملاحقة صناع "المحتوى الهابط" استجابة لدعوات واسعة أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بالتصدي لما وصفوه بـ"الانحدار الأخلاقي" في المحتوى الرقمي.

وبحسب القانون الجزائري، يعاقب كل من يقوم "بارتكاب أفعال الشذوذ ونشر الرذيلة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدّة تتراوح بين عامين إلى 3 سنوات.