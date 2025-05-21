المجمع العلمي العراقي يحتفي بشفق نيوز: دور متميز ومهنية عالية

شفق نيوز/ كرم المجمع العلمي العراقي، يوم الاربعاء، وكالة شفق نيوز، لدورها المتميز في متابعة النشاطات والندوات الثقافية، وخاصة التي تسلط الضوء على العديد من المفاصل الفكرية والعلمية.

وقال رئيس المجمع محمد حسين آل ياسين، لوكالة شفق نيوز، إنه "من دواعي سرورنا تكريم وكالة شفق نيوز التي كانت ولاتزال سباقة في تغطية النشاطات بمهنية وحرص على اظهار العلوم والفكر وعموم الثقافة العراقية بما يليق بمنجزها وعطاءها".

وأضاف أن "متابعتنا المستمرة لموضوعات واخبار وتحقيقات الوكالة، تكشف مدى الاهتمام الذي يوليه كادر الوكالة للثقافة وتسليط الاضواء على مختلف المفاصل السياسية والاجتماعية، بما يؤكد دورها المتميز بين وسائل الاعلام المختلفة في التغطيات وتناول المواضيع بحرص ووطنية ومهنية عالية".

وجاء التكريم، خلال ندوة أقامها المجمع، مخصصة لتسليط الضوء على الكورد الفيليين وما تعرضوا له خلال النظام السابقة، والمطالبة بمنحهم حقوقهم وإنصافهم.