المتحف السوري يعلن سرقة ستة تماثيل ذهبية أثرية

شفق نيوز- دمشق

أعلن المتحف السوري بدمشق، مساء اليوم الثلاثاء، تعرّضه لعملية سرقة شملت ستة تماثيل ذهبية أثرية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، قوله إن المتحف تعرض لعملية سرقة ليل الأحد/ الإثنين، طالت قطعاً ذهبية كانت معروضة في الجناح الكلاسيكي، في المتحف الذي يعتبر أحد أعرق المؤسسات الثقافية في الشرق الأوسط.

وأكد مصدر آخر مطلع أن المسروقات عبارة عن "مسبوكات ذهبية".

ولم تجب إدارة المتحف على أسئلة وكالة الأنباء الفرنسية. واكتفى مسؤول فيه بالقول إن "المتحف مغلق لسبب أمني وسيُعاد افتتاحه الأسبوع المقبل"، كما لم تصدر السلطات أي بيان رسمي بعد.

من جهته، قال مصدر أمني إنه تم احتجاز "عدداً من موظفي وحراس المتحف، أمس الإثنين، عقب السرقة وتم التحقيق معهم" قبل إطلاق سراحهم.

وأوضح مسؤول من إدارة متاحف سوريا لوكالة الأنباء الفرنسية أن "قوات الأمن منعت دخول الموظفين إلى قاعات العرض منذ حصول السرقة ليل الأحد الإثنين".

ولم يلاحظ فريق الوكالة أي حركة غير اعتيادية في محيط المتحف اليوم الثلاثاء، وهو في الأساس يوم إغلاق أسبوعي.

ويعدّ الجناح الكلاسيكي من أهم الأجنحة في المتحف، ويضم قطعاً نادرة من حقبات عدة بينها الهلنستية والرومانية والبيزنطية، جمعت من مواقع أثرية رئيسية في سوريا.

ومن ضمن القطع المعروضة أسرّة جنائزية ولوحات جدارية نادرة وتماثيل حجرية.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا أعادت فتح أبواب المتحف في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2025، بعدما أوصدتها عشية إطاحة الرئيس بشار الأسد، خشية حدوث عمليات سرقة ونهب.

وأكدت إدارة المتحف حينها أنه "لم تحصل أي تعدّيات على المتحف".