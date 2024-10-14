المايسترو "روبوت" يقود اوركسترا في المانيا

شفق نيوز/ قاد روبوت ثلاثي الأذرع مصمم لتقليد قائد أوركسترا بشري، فرقة موسيقية خلال نهاية هذا الأسبوع في مدينة دريسدن الألمانية، مع موسيقى أُلّفت خصيصا له.

وقاد الروبوت الذي يضم ثلاث أذرع مفصلية منفصلة تحمل كل منها عصا مشابهة للسيوف الضوئية لسلسلة "ستار وورز"، الموسيقيين خلال عرضين لأوركسترا دريسدن السيمفونية.

ودُرّب الروبوت ليصبح قادرا على التعرف على وقت العزف والإشارة إلى الديناميكيات، مع قدرة الأذرع على التحرك بشكل مستقل عن بعضها البعض.

وتمكّن من إعطاء لمحة عن قدراته من خلال أداء "سيميكونداكترز ماستر بيس"، وهو عمل للملحن وعازف البيانو الألماني، أندرياس غوندلاخ.

واستخدم الروبوت أذرعه الثلاث لقيادة الأقسام الثلاثة للأوركسترا بشكل منفصل، الأمر الذي لم يكن ممكنا مع قائد بشري واحد.

وفي حديث خلال العرض، الذي أقيم الأحد، أوضح غوندلاخ أن فكرة الروبوت مستوحاة من علماء في جامعة دريسدن التقنية يطوّرون "روبوتات تعاونية" تُسمى "كوبوتس"، لا تهدف إلى استبدال البشر بل للعمل معهم.

واستغرق ابتكار هذا الروبوت وتدريبه عامين من العمل بالتعاون مع الجامعة.

وقال غوندلاخ إنّ عملية تعليم الآلة الحركات اللازمة لقيادة الأوركسترا "جعلتني أُدرك بطريقة جديدة تماما أهمية البشر كمخلوقات رائعين".

وتحدث عن العمل الصبور الذي تعيّن القيام به لتلقين الآلة "الحركات الجمالية للأذرع التي يمكن للأوركسترا فهمها جيدا".