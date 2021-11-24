"اللي ما بيحب النسوان" يحيي حفلاً في بغداد

شفق نيوز/ يستعد المطرب اللبناني فارس كرم، لإحياء حفلاً غنائياً فى العاصمة العراقية بغداد، يوم 29 نوفمبر/ تشيرن الثاني الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

ومن المتوقع أن يقدم كرم مجموعة أغانيه التي أشتهر بها بلبنان وبعض الدول العربية منها "اللي ما بيحب النسوان".

وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفلاً غنائياً في مدينة صيدنايا بسوريا، في شهر أغسطس/آب الماضي، وقدم خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وأعلن كرم مؤخراً، وصول مولودته الأولى من زوجته هبة عزيز، بعد زواج نحو 15 شهراً، وأطلق عليها اسم "مريم"، ونشر فارس، عبر حسابه على تويتر، صورة ليد طفلته الرضيعة، صحبها بتعليق: "صرت متلك بى يا بييّ.. مريم يا فرحتي".

وكانت آخر أعمال فارس كرم ألبوم 44:36 والذي تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللي راحوا، والله عليك".