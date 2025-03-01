الليمون والزعتر هما الافضل.. كيف تؤثر الروائح على الحالة المزاجية للإنسان؟

شفق نيوز/ تؤدي الروائح دورا أكثر أهمية في حياة الإنسان مما يبدو للوهلة الأولى لأنها تؤثر على الحالة المزاجية والتركيز والذاكرة وحتى الأداء.

ووفقا للدكتورة غالينا تشوديسكايا أخصائية طب الأعصاب، للروائح تأثيرات مختلفة. فمثلا، يمكن لرائحة الليمون وإكليل الجبل والنعناع والريحان والمريمية والأوكالبتوس أن تزيد من التركيز وتحفز النشاط العقلي.

في حين رائحة نباتات مثل الزعتر والخزامى والبلسم الليموني، على العكس من ذلك، تعمل على تعزيز الاسترخاء، ما يساعد على تقليل مستوى التوتر وتحسين المزاج.

وتقول الطبيبة "أظهرت دراسة مثيرة للاهتمام أجريت عام 2017 أن رائحة زيت البرتقال العطري يمكن أن تحسن الذاكرة البصرية قصيرة المدى بشكل كبير لأن رائحة البرتقال تنشط بعض أجزاء الدماغ، ما يساعد على حفظ المعلومات بشكل أفضل، ولكن هذه الطريقة العلاجية لا تساعد في علاج أمراض مثل الزهايمر، ولكنها قد تكون مفيدة كحافز إضافي لتدريب الذاكرة".

وتشير، إلى أن "استخدام العطور المختلفة في الأماكن العامة، مثل المحال التجارية والمقاهي والفنادق أو البنوك، أصبح أمرا شائعا، يساعد هذا على خلق جو لطيف وتحسين مستوى تصور وتقبل المنتجات".

وتوضح الطبيبة، أنه "يمكن أن يؤدي استخدام الروائح المنشطة، مثل الحمضيات أو النعناع في الفصول الدراسية لأطفال المدارس والطلاب إلى تحسين التعلم، أما في مناطق الراحة أو الأماكن المعزولة، سيكون من الأفضل استخدام الروائح المريحة لخلق جو مريح وهادئ".