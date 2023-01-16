"الليزر في مواجهة البرق".. لحماية الأرض من صواعق السحب الرعدية

شفق نيوز / تمكن علماء من توجيه صواعق البرق من خلال نبضات ليزر قوية على سحب رعدية لأول مرة في تجربة امتدت لأشهر، مما يمهد الطريق لحماية المباني من خطر الحرائق، فيما أبدى العلماء أملهم ان تنجح هذه التجربة في حماية الأرض من مليار صعقة سنوياً.

وبحسب ما أعلن معهد "بولي تكنيك" في باريس، فان التجربة تضمنت إطلاق نبضات ليزر قوية على سحابة رعدية على مدى عدة أشهر العام الماضي، من على قمة جبل سويسري.

وأشار العلماء أن نجاح هذه التجارب، يمهد الطريق لتطوير أنظمة الحماية من الصواعق، القائمة على الليزر، في المطارات ومنصات الإطلاق والمباني الشاهقة.

وبينما تستخدم القضبان المعدنية للحماية من الصواعق في العديد من الأماكن، إلا أن المنطقة التي يمكن حمايتها تقتصر على بضعة أمتار أو عشرات الأمتار.

ويأمل العالم الفيزيائي في "بولي تكنيك"، أورلين هوارد، في تمديد هذه الحماية إلى بضع مئات من الأمتار من خلال استخدام الليزر.

وكثيرا ما تضرب صواعق البرق المصاحبة للعواصف الرعدية مناطق مختلفة في العالم، وتودي بالعديد من الأشخاص كل عام.

وتحمل صاعقة البرق شحنة كهربائية ضخمة.

وتضرب أكثر من مليار صاعقة الأرض كل عام، مما يتسبب في مقتل الآلاف، وإصابات أكبر بعشرة أضعاف، وأضرار تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بحسب صحيفة "الغارديان".

وفي ورقة بحثية، نشرت، الاثنين، في مجلة "نيتشر فوتونيكس"، وصف هوارد كيف قام وزملاؤه بالانتقال إلى قمة جبل سانتيس في شمال شرق سويسرا، ووضعوه بالقرب من برج اتصالات يبلغ ارتفاعه 124 مترا، يضربه البرق حوالي 100 مرة في العام الواحد.