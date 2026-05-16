"اللقلق الأبيض" يختار الكهرباء العراقية محطةً لرحلته نحو إفريقيا (صور)

على امتداد الطريق الدولي بين العاصمة بغداد ومحافظة بابل، تتكرر هذه الأيام مشاهد موسمية لافتة لحركة الطيور المهاجرة وهي تحط فوق أبراج الطاقة الكهربائية.

عدسة وكالة شفق نيوز التقطت مشهداً لافتاً على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وبابل، حيث ظهرت أعداد من طيور "اللقلق الأبيض" المهاجرة وهي تستقر فوق أعشاش كبيرة شُيّدت على أبراج نقل الطاقة الكهربائية، في مشهد جذب انتباه المسافرين.

وبحسب متخصصين، فإن هذه الطيور تتخذ من المنطقة محطة استراحة مؤقتة ضمن رحلتها الموسمية الطويلة باتجاه القارة الإفريقية، مستفيدة من ارتفاع الأبراج وموقعها الآمن لبناء الأعشاش والتجمع قبل استكمال الهجرة.