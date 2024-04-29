اللعنة تلاحق سيركاً أوكرانياً.. طفلان يقعان من "علو" و"دب" يهاجم مدربه (فيديو)

شفق نيوز/ سقط طفلان بهلوانيان من ارتفاع 12 قدمًا خلال عرض سيرك في أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من مهاجمة دب لمدربه بشراسة.

وبعد سقوطهما اصطدم الصبي ويبلغ من العمر 15 عامًا، والفتاة وتبلغ من العمر 12 عامًا بالحلقة المضيئة بينما كان يراقبهما جمهور مرعوب من الأطفال والآباء.

فقد أحدهما قبضته، وسقط كلاهما دون شبكة أمان أثناء عرضهما في سيرك المدينة في زابوريزهيا.

وأظهرت لقطات مرعبة الطفلين وهما يتأرجحان من حبل سميك في دائرة حول المسرح بينما كانت الفتاة تتشبث بساق الصبي.

وبينما كانا يقتربان من إكمال حلقة كاملة، أطلق الصبي الحبل فجأة وسقط الطفلان على الأرض الصلبة، ويبدو أنهما اصطدما بزاوية المسرح.

وذكرت صحيفة إنفورماتور المحلية أن "الصبي أصيب بكسر في ساقيه في الخريف، وأصيبت الفتاة بارتجاج في المخ. كلا الطفلين موجود حاليًا في المستشفى تحت المراقبة بعد كارثة السيرك".

وقال رئيس المستشفى يوري بورزينكو: "إنهما في وعيهما، وهما في العناية المركزة كإجراء احترازي، الفتاة أصيبت بارتجاج في المخ وتشكو من صداع، لقد كسر الصبي ساقيه، ولا يوجد أي ضرر للأعضاء الداخلية، وقد تم فتح قضية جنائية في هذا الخريف المروع لفحص ما إذا كانت قواعد الصحة والسلامة قد تم انتهاكها".

وقبل ذلك بأيام قليلة، وفي نفس السيرك بمدينة زابوريزهيا، قام دب بني فجأة بهجوم غاضب على أحد المدربين أمام المتفرجين، كان المدرب قد أطعم الدب "مكافأة" قبل أن ينقلب عليه الوحش.

التقطت لقطات من أحد المتفرجين اللحظة التي قفز فيها المخلوق البني على رجليه الخلفيتين واندفع نحو المدرب لمهاجمته.

ومزق الدب قميص الرجل بمخالبه، تاركًا ثقوبًا كبيرة في القماش بينما كان المدرب يحاول السيطرة على الحيوان. ويمكن رؤية الدب وهو يرتجف بشدة عندما ينزل على أرجله الأربعة، ويهز رأسه بغضب بينما يحاول المدرب تهدئته عن طريق سحب حبل متصل برأس الحيوان.

ويستمر استخدام الدببة والحيوانات الأخرى في السيرك في دول الاتحاد السوفيتي السابق بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، مدينة زابوريزهيا هي عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي تم تقسيمها بسبب الحرب الروسية، مع بعض الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وبعضها من قبل روسيا.