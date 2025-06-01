الكويت.. سحب جنسية الإعلامي الشهير شعيب راشد

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، يوم الأحد، سحب الجنسية من الإعلامي المعروف شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، وذلك استناداً إلى قرار سابق بسحب جنسية والده والتي كان قد اكتسبها شعيب بالتبعية.

ويأتي هذا القرار، ضمن إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 634 لسنة 2025، القاضي بإلغاء شهادة الجنسية الصادرة لراشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، والد الإعلامي، وكذلك لجميع الأفراد الذين نالوا الجنسية عن طريقه.

وأشارت الجهات المعنية، إلى أن "هذه الخطوة تندرج ضمن حملة مراجعة ملفات التجنيس، في إطار السعي إلى تصحيح الأوضاع القانونية لبعض حالات التجنيس السابقة، والتي قد تكون شابتها مخالفات أو ثغرات".

يُذكر أن الكويت سبق أن اتخذت قرارات مماثلة في السنوات الماضية، في إطار فرض الانضباط على ملف الجنسية وضمان الشفافية في منحها، غير أن سحب جنسية شخصية إعلامية معروفة مثل شعيب راشد يعيد تسليط الضوء على حساسية هذا الملف وتداعياته المجتمعية والإعلامية.