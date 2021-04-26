الكويتية مي العيدان تسخر من "حنية" رغد صدام حسين

شفق نيوز/ سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، من مطالبة ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بفتح تحقيق عاجل بشأن الحادثة المأساوية التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وراح ضحيتها العشرات من الجرحى والقتلى.

وأعادت مي العيدان نشر تدوينة رغد صدام التي طالبت فيها بالتحقيق، عبر صفحتها الرسمية بـ إنستغرام، وعلقت: "والله العظيم ما عرفتك وإنتي حنونة، قال إيه زهقت الأرواح، انزين وبابي صدام حسين ما زهق الأرواح ما قتل مليون عراقي بالحرب الإيرانية العراقية".

وأضافت مي: "ما أزهق الأرواح في حلبجة بالكيماوي، ما قتلهم بالمعتقلات ولا بدجيل، ولا عمو عدي طيح العراقيين يخرب بيتكم قتلتوا العراقيين على مدار 35 عامًا والله اللي مات من العراقيين من 2003 إلى الآن أقل بكثير من اللي انذبح على أيديكم".

وتابعت: "ومع ذلك إحنا ما نبرر القتل ولا الموت، طبعا نعزي الشعب بالشرفاء اللي ماتوا بس دور الملاك اللي لعبته من أسوأ أدوارك".

وكانت رغد قد نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر رسالة هاجمت فيها حكام العراق قائلة: "جاري التحقيق!! زهقت أرواح الكثيرين!! إلى متى يبقى (حكام العراق) على التل ..أعزي أهالي الضحايا، إنا لله وإنا إليه راجعون".