الكونغرس الأمريكي يطالب تيك توك بقطع علاقتها مع الصين: إما هذا أو الحظر

شفق نيوز/ اعتمد الكونغرس الأمريكي قانونا يطالب مجموعة تيك توك بقطع علاقاتها مع شركتها الأم "بايتدانس" وعلى نطاق أوسع مع الصين، إذا كانت لا تريد مواجهة خطر حظرها في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن على الفور أنه سيوقع النص الذي أقره قبل أيام مجلس النواب.

ويندرج إنذار المشرعين الأمريكيين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة في إطار حزمة واسعة من النصوص تشمل خصوصا تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وكان الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية في اقتراع نوفمبر، أعرب عن "قلقه" بشأن تيك توك خلال محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بداية أبريل.

واحتجت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة مباشرة بعد التصويت في مجلس النواب السبت، معتبرة أن حظر تيك توك "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير" لـ 170 مليون أمريكي.

وإذا دخل النص حيز التنفيذ، فسيجبر "بايتدانس" الشركة الصينية الأم لتيك توك على بيع التطبيق خلال 12 شهرا وإلا سيتم استبعاده من متاجر "آبل" و"غوغل" على الأراضي الأمريكية، لكن الحظر المحتمل يمكن أن يواجه طعنا في القضاء.