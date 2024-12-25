"الكومبوتشا".. تعرف على فوائد شراب الشباب الدائم

شفق نيوز/ يُطلق على شراب الكومبوتشا اسم "مشروب الشباب الدائم"، إذ يُعتقد أنه يساعد في تعزيز الصحة العامة وتأخير علامات التقدم في السن.

واكتسب هذا المشروب المخمر شهرة واسعة في الصين وروسيا، حيث يعتبره الكثيرون جزءًا من نمط حياة صحي.

والكومبوتشا مشروب مخمر مصنوع من الشاي (الأسود أو الأخضر)، والسكر، والخميرة، و الصحية، يتخمر لمدة أسبوع إلى شهر ليصبح مشروبًا غازيًّا خفيفًا بنكهة تشبه الخل، ويحتوي على نسبة كحول منخفضة تقل عن 0.5%.

وبحسب موقع "كليفلاند"، فيما يلي فوائد الكومبوتشا الصحية:

تعزيز صحة الأمعاء

البروبيوتيك الموجودة فيه تدعم ميكروبيوم الأمعاء وتحسن الهضم.

تقليل الالتهابات

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب و.

تعزيز جهاز المناعة

غني بفيتامينات ب وأحماض عضوية مضادة للميكروبات.

تحسين صحة القلب

يساعد في رفع مستويات الجيد وخفض الضار.

مكافحة الشيخوخة

مضادات الأكسدة قد تساهم في تقليل أضرار الخلايا وتأخير ظهور علامات التقدم في السن.

تحضير مشروب الكومبوتشا في المنزل قد ينطوي على مخاطر صحية إذا لم يتم باتباع معايير دقيقة.

ومن أبرز هذه المخاطر التلوث البكتيري، إذ يمكن أن ينمو العفن أو الفطريات عند عدم تعقيم الأدوات بشكل جيد.

كما أن استخدام أوعية تخمير غير آمنة، مثل الأوعية الطينية التي تحتوي على الرصاص، قد يؤدي إلى تسمم الرصاص.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التخمير المفرط في زيادة نسبة الحموضة؛ مما يعرض الجسم لمشكلات صحية.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بشرب حوالي 4 أونصات يوميًّا للأشخاص الأصحاء، والبدء بكميات صغيرة لتجنب أي آثار جانبية.