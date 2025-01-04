"الكورد وأيام الحرب العالمية الأولى السوداء".. صدور كتاب جديد في مهاباد

شفق نيوز/ صدر في مدينة مهاباد الكوردية مركز محافظة أذربيجان الغربية في إيران، كتاب "الكورد والأيام السوداء للحرب العالمية الاولى.والكتاب من تأليف محسن جلدياني ويغطي الحقبة التاريخية الممتدة من عام 1915 لغاية 1921.

وأكدت تقارير صحفية ايرانية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن كتاب "الكورد والسنوات السوداء للحرب العالمية الاولى، الصادر عن دار "ژیر" للطباعة والنشر في مهاباد يغطي سبع سنوات من تاريخ الامة الكوردية مابين سنوات 1915-1921 خلال سنوات الحرب العالمية الأولى.

وتشير التقارير إلى أن الكتاب يتطرق الى اسئلة القراء التي تتمحور حول أسباب تورط الكورد في الحرب العالمية الأولى والكيفية التي حاربوا بها ومكتسباتهم منها.

ولفتت إلى أن الكتاب تناول الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقومية الكوردية والقوميات المجاورة وفي الوقت نفسه الكوارث الناجمة عن الحرب ومنها الابادة الجماعية للكورد من قبل القوات الروسية وكذلك التدهور الاقتصادي والغلاء.

واعتمد الكاتب على وثائق وادلة وصحف ومجلات وكتب لمؤلفين كورد وفرس وترك وعرب في دعم المعلومات التي أوردها في الكتاب الذي يقع في 342 صفحة من الحجم الرقعي.

ترجمة: وكالة شفق نيوز