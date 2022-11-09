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الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم

Category: منوعـات

Date: 2022-11-09T05:21:25+0000
الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم

 شفق نيوز/ حدد الكمبيوتر العملاق World One، المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضارية، فترة انقراض الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".

وحسبت الآلة التي طلبها نادي روما في السبعينيات، ستنهار الحضارة في عام 2050. سبب نهاية العالم سيكون أنشطة الناس، على وجه الخصوص، التلوث البيئي وعواقبه السلبية.

وتقول التوقعات: "بين عامي 2040 و2050 تقريبًا، ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب. حتى الانتقال الكامل إلى السيارات "الصديقة للبيئة" والرقابة الصارمة على النسل لن يصلحا الوضع للأفضل.

وتذكر صحيفة "ديلي ستار" أيضًا أن توقعات World One لعام 2020، زعمت أن حالة الكوكب ستكون "حرجة للغاية".

 

 

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