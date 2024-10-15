الكشف عن أول محطة فضائية "خاصة" لعيش تجربة فاخرة خارج الأرض

شفق نيوز/ كشفت التقارير، يوم الثلاثاء، عن Haven-1 وهي أول محطة فضائية خاصة في العالم، والتي من المقرر إطلاقها العام المقبل.

تعتبر محطة الفضاء Haven-1 أكثر حداثة ورحابة من محطة الفضاء الدولية، حيث تحتوي على أسرّة كبيرة وصالة ألعاب رياضية حديثة وديكورات داخلية من خشب القيقب، تبعا لشركة الفضاء الأمريكية Vast، التي تعاونت مع المصمم العالمي الشهير بيتر راسل كلارك في تصميمها.

وقال كلارك، الذي عمل سابقا مع شركة آبل: "إن رواد الفضاء الذين يعيشون في انعدام الجاذبية يشكلون تحديات تصميمية فريدة من نوعها. إن خلق بيئة عالية الكفاءة ومريحة بشكل طبيعي يؤدي إلى نتائج جديدة تماما. التصميمات الداخلية لـ Haven-1 غير مسبوقة، ومصممة بدقة وحساسية لضمان ازدهار شاغليها في الفضاء".

ومن الخارج، تبدو Haven-1 مثل أي مركبة فضائية أخرى، ومع ذلك، فإن التصميم الداخلي أكثر دفئا من محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت Vast أن الأسطح الداخلية لـ Haven-1 ناعمة ومبطنة لتوفير عنصر أمان إضافي للطاقم والزوار أثناء طيرانهم في جميع الأنحاء. وهناك 4 أماكن خاصة لطاقم المحطة أعلى وأسفل الممر الرئيسي، توفر لرواد الفضاء مساحة للراحة.

وقالت شركة الفضاء إن هذه الغرف الشخصية الموسعة، والتي تعد أكبر قليلا من أماكن الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية، مصممة بشكل فريد للسماح بتغيير الملابس والترفيه والتواصل عبر الإنترنت مع الأحباء على الأرض (بفضل اتصال "سبيس إكس" Starlink)، والأهم من ذلك، الحصول على ليلة نوم جيدة.

ومع عدم وجود جاذبية لإبقائك أفقيا، شكّل النوم في الفضاء تحديا للرواد في الماضي. ومع ذلك، تأمل Vast في معالجة هذه المشكلة بنظام نوم مميز قيد الانتظار للحصول على براءة اختراع.

وأوضحت الشركة أن "هذا النظام بحجم سرير كوين (ملكي) تقريبا، ويوفر كمية مخصصة من الضغط المتساوي طوال الليل، ويستوعب النائمين على الجانب والظهر على حد سواء".

وتبلغ مساحة المنطقة المشتركة الرئيسية 24 مترا مكعبا، وستعمل كمركز متعدد الوظائف حيث يمكن للطاقم تناول الطعام وممارسة الرياضة وإجراء التجارب المعملية والاسترخاء.

جدير بالذكر أن رائد الفضاء المخضرم في وكالة ناسا، أندرو فوستيل، الذي سجّل أكثر من 225 يوما في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، قدم مشورة مهمة لـ Vast في موضوع محطة الفضاء.

وقال فوستيل: "من الاتصالات والتفاعل، إلى الفضاء الخاص والتواصل مع الآخرين على متن المحطة، إلى تعزيز التقدم البشري على الأرض وخارجها، تم تصميم كل التفاصيل مع تجربة رواد الفضاء في صميم عملنا".

وفي حين لم يتم الكشف عن تكلفة بناء Haven-1، تقول شركة Vast إنها ستستثمر حوالي مليار دولار بحلول وقت إطلاق المحطة.