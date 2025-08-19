الكشف عن أنفاق كونية تربط النظام الشمسي بمناطق أخرى

شفق نيوز- متابعة

توصل فريق من علماء الفلك، إلى أن الفضاء المحيط بالأرض ليس فراغا ساكنا كما يبدو، بل يحتوي على ممرات هائلة تشبه "الأنفاق البين نجمية" تربط النظام الشمسي بمناطق أخرى في مجرة درب التبانة.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها علماء معهد ماكس بلانك، باستخدام بيانات تلسكوب للأشعة السينية الذي أُطلق عام 2019، وجود نفقين رئيسيين يخرجان من ما يُعرف بـ "الفقاعة الساخنة المحلية" — وهي منطقة شاسعة منخفضة الكثافة تضم شمسنا في مركزها تقريبا.

ويمتد أحد النفقين باتجاه كوكبة قنطورس، بينما يصل الآخر إلى كوكبة الكلب الأكبر، ويُرجّح العلماء أن هذين النفقين ليسا معزولين، بل جزء من شبكة أوسع من الممرات الكونية التي تنشأ بفعل ولادة النجوم وموتها.

ويفسر العلماء نشأة الفقاعة الساخنة بكونها بقايا انفجارات مستعرات عظمى وقعت قبل 10 إلى 20 مليون سنة، إذ خلّفت موجات صدمية جمعت الغاز والغبار على أطرافها، ما هيأ الظروف لولادة نجوم جديدة. وهذه النجوم بدورها تطلق غازات وإشعاعات ساخنة تمتد لتتصل بفقاعات أخرى، في عملية تعرف بـ "التغذية الراجعة النجمية" التي تساهم في تشكيل بنية المجرة.

وأظهرت القياسات أيضا أن شمال المجرة أبرد من جنوبها، ما يشير إلى أن الفقاعة تتمدد في اتجاهات مختلفة تبعا لمقاومة الوسط المحيط.

ويؤكد العلماء أن الشمس لم تتكوّن داخل هذه الفقاعة، بل دخلتها مؤخرا بالصدفة خلال رحلتها عبر المجرة، في حين يقول الدكتور غابرييل بونتي: "من المثير أن تبدو الشمس في موقع مركزي داخل الفقاعة، لكنه مجرد تموضع مؤقت في مسارها الطويل عبر درب التبانة".