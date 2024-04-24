الكشف عن موقع "قبر" أفلاطون

شفق نيوز/ استخدم باحث إيطالي، الذكاء الاصطناعي في العثور على مكان دفن الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون، الذي توفي عام 348 قبل الميلاد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استخدم الباحث غرازيانو رانوكيا الذكاء الاصطناعي لفك رموز مخطوطات هركولانيوم، وهي عبارة عن ورق متفحم تم العثور عليه مدفوناً بعد ثوران بركان جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد، وكشف عن نص جديد يشير إلى موقع محدد في أثينا.

وأظهر التحليل أن أفلاطون دفن في "الأكاديمية"، المدرسة الشهيرة التي أسسها الفيلسوف عام 387 قبل الميلاد، بالقرب من "موسيون"، وهو مبنى صغير مقدس ولم يعد قائما بين الأنقاض.

وذكر رانوكيا وفريقه أنهم اكتشفوا ألف كلمة، أي ما يعادل 30% من النص، باستخدام "العين الإلكترونية"، ويعتقدون أنه سيتم تحليلها بالكامل بحلول عام 2026.

كانت الأكاديمية تقع في ضواحي أثينا على ممتلكات حصل عليها أفلاطون عام 387 قبل الميلاد، والتي تُعرف بأنها أول مؤسسة للتعليم العالي، وفق الصحيفة.

وكشف التحليل الجديد أيضًا أن أفلاطون ربما تم بيعه كعبد في عام 399 قبل الميلاد بعد وفاة سقراط، أو في عام 404 قبل الميلاد أثناء الغزو الإسبرطي لأجانيطس.

واستخدم الباحثون التصوير بالأشعة تحت الحمراء، مما سمح لهم "بالرؤية" من خلال الجانب الأمامي من البردية المتفحمة إلى الكتابة الموجودة على ظهرها، وفقًا لموقع "Science.org".