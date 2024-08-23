الكشف عن موعد طرح هواتف وساعات آبل الجديدة

شفق نيوز/ أفادت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، يوم الجمعة، بأن تُخطّط شركة آبل للكشف عن أحدث هواتفها وساعاتها، في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

وستكون المناسبة، وفق بلومبيرغ، فرصة للشركة لرفع الستار عن هواتف آيفون المنتظرة وهي آيفون 16 وآيفون 16 برو، على أن يتم طرحها للبيع بداية من 20 أيلول/سبتمبر.

وفي المناسبة ذاتها، ستكشف آبل عن ساعاتها الجديدة بالإضافة إلى سماعات "AirPods" الأحدث، بحسب بلومبيرغ.

ورفض ممثل آبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، طلب بلومبيرغ التعليق على هذا الموضوع، بحسب الوكالة التي تحدثت عن تاريخ 10 سبتمبر بعد سلسلة من التكهنات حوله.

ويعد هذا الإطلاق مهما لآبل، التي شهدت تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تسجل الإيرادات بعض الأرباح في الربع الحالي مع إطلاق عمليات بيع آيفون 16 في 20 سبتمبر.

وبالنسبة للربع التالي، الذي يتزامن مع موسم العطلات، يتوقع المحللون أن تصل الإيرادات إلى 128.4 مليار دولار، بزيادة 7 في المئة.

ستحتوي أجهزة آيفون 16 على شاشات أكبر في طرازاتها برو، وميزات كاميرا جديدة، مثل زر مخصص لالتقاط الصور.

ومع ذلك، فإن الهواتف لن تكون مختلفة بشكل كبير عن طرازات العام الماضي.

أما بالنسبة للأجهزة القابلة للارتداء، فمن المتوقع أن تحصل على تغييرات أكبر، حيث ستكون ساعات "Apple Watch Series 10" أنحف مع شاشات أكبر، وسيتم تحديث مجموعة سماعات "AirPods" مع تقديم نماذج جديدة.

وستحصل سماعات "AirPods" من الفئة المتوسطة لأول مرة على ميزة إلغاء الضوضاء، وسيتم تحديث النموذج الأساسي لأول مرة منذ عام 2019.

تخطط آبل أيضا للانتقال إلى معالجات "M4" لأجهزة "Mac" في وقت لاحق من هذا العام.

وظهرت أربعة نماذج جديدة من أجهزة "Mac" في سجلات اختبار المطورين. وتشير هذه النماذج إلى إصدارات بمواصفات مختلفة من معالج "M4"، مع وجود معالجات تتضمن 10 أو 8 أنوية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "Mac mini" أصغر، وأجهزة "MacBook Pro" جديدة، وتحديثات لأجهزة "iMac" مع معالجات "M4" لاحقا هذا العام.