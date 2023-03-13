الكشف عن مواصفات سلسلة Galaxy S23 الجديدة

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن هواتف Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23، لتدشن بذلك حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة من سامسونج جالكسي. وتمنح الكاميرا الحديثة التي طورتها الشركة المستخدمين قدراً أعلى من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، مثل التقاط مقاطع فيديو خلال الليل بجودة سينمائية حقيقية بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتقدم منصة "Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile" للأجهزة المحمولة تجربة متميزة تكون معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة وتجربة الألعاب المحمولة الجاهزة للمستقبل، لممارسة الألعاب بطرق قوية ومستدامة، إلى جانب أسرع رسومات عبر الهاتف المحمول في العالم. ويوجد في جهاز Galaxy S23 Ultra قلم S Pen الذي يفضله العديد من مستخدمي أجهزة جالكسي منذ فترة طويلة، نظراً لإمكاناته التي تتيح قدراً أعلى من الإنتاجية وتدوين الملاحظات وممارسة الهوايات والمزيد من الوظائف الأخرى. وتم توظيف العديد من الابتكارات التي ترسي معايير جديدة من خلال سلسلة Galaxy S23 الني تمتاز بتصميمها المذهل، لتعكس تعزيز التزام سامسونج إزاء الاستدامة بالاعتماد على مواد معاد تدويرها، وعلى نحو يفوق أي هاتف ذكي آخر من أجهزة جالكسي.

وقال تي إم روه، رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "إن التكنولوجيا الأكثر تأثيراً يمكن قياسها من خلال ما تتيحه للمستخدمين اليوم، إضافة إلى طرق مساهمتها لتحقيق مستقبل أفضل. وتحمل سلسلة Galaxy S23 Ultra ومجموعة Galaxy S بالكامل المعايير الجديدة لتجربة هاتف ذكي جدير بالثقة وبمواصفات ممتازة. وبهذه الطريقة، فإننا نقوم بتعريف أفضل مستويات الأداء، وذلك من خلال دمج القوة والابتكار بصورة دائمة في الأجهزة التي تمتاز بتأثيرها المتدني على البيئة".

كاميرا توفر أكبر عدد من النقاط الرقمية وأدوات التحكم الإبداعية الشاملة في النهار والليل

تعمل سلسلة Galaxy S23 Ultra على تسهيل عمل المصورين ومساعدتهم على التقاط محتوى رائع. ويوفر نظام الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونج جالكسي تفاصيل استثنائية، لأنه مصمم خصيصاً لمختلف ظروف الإضاءة تقريباً. وتساعد إمكانات التصوير الليلي المحسّنة على تغيير أداء سلسلة Galaxy S من أجل تحسين الصور ومقاطع الفيديو في مجموعة واسعة من الظروف المحيطة. وسواء كان الهدف تصوير أغنية مفضلة في حفل موسيقي، أو التقاط صورة سيلفي في حوض مائي، أو التقاط صور لمجموعة من الأصدقاء على العشاء، يمكن للمستخدمين الحصول على صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً. ويتم تصحيح المشاكل المرئية التي تؤثر سلباً على الصور ذات الإضاءة المنخفضة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين التفاصيل ودرجة اللون.

وتم تعزيز هاتف Galaxy S23 Ultra الجديد من سامسونج، بمجسّ من نوع 200MP Adaptive Pixel الجديد القادر على التقاط اللحظات المهمة بدقة متناهية. ويتم استخدام طريقة تجميع النقاط الرقمية لدعم المستويات المتعددة من المعالجة عالية الدقة في وقت واحد. وإدراكاً من سامسونج لأهمية كاميرات الصور الشخصية في طرق تواصلنا مع بعضنا في الوقت الحالي، توفر سلسلة Galaxy S23 خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع، كما أنها أول كاميرا للصور الذاتية معززة بتقنية Super HDR، حيث ترتفع من 30 إطاراً إلى 60 إطاراً في الثانية الواحدة. ويعني ذلك الحصول على صور ومقاطع فيديو أمامية بمواصفات أفضل وبشكل ملحوظ.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون للتحكم الإبداعي والتقاط صور مخصصة، تقدم سلسلة Galaxy S مجموعة من الأدوات التي تضفي المزيد من التميز على أي تجربة تصوير. ويتيح تطبيق Expert RAW المتوفر حصرياً على أجهزة سامسونج جالكسي، إمكانية التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة DSLR وتحريرها بنسقي RAW و JPEG، من دون الحاجة إلى استخدام معدات الكاميرات الضخمة. ويمكن للمستخدمين تجربة فن الصور ذات التعريض الضوئي المتعدد أو التقاط رؤية واضحة لمجرة درب التبانة باستخدام إعدادات Astrophoto، سواء كان ذلك داخل تطبيق Samsung Camera أو تطبيق Expert RAW. وإضافة إلى ذلك، تم تعزيز سلسلة Galaxy Watch5 بإمكانات التكبير الجديدة في تطبيق Camera Controller لتمكين المستخدمين من التقاط صور بإطارات مثالية مباشرة من معاصمهم.

وتشمل التحسينات الإضافية في الكاميرا ما يلي:

في الإضاءة المنخفضة أو في المواقف التي عادةً ما تؤدي إلى التقاط صور غير واضحة، تكون مقاطع الفيديو مستقرة مع مضاعفة زوايا المثبت البصري للصور (OIS) في جميع الاتجاهات.

تبدو مقاطع الفيديو بجودة سينمائية أعلى مع فيديو محسّن من فئة 8K، وبمعدل 30 إطاراً في الثانية بزاوية أوسع.

يحلل الذكاء الاصطناعي المتقدم كل التفاصيل للمشهد داخل الإطار، وصولاً إلى ميزات الوجه الدقيقة مثل الشعر والعينين، ليعكس الخصائص الديناميكية للشخص بدقة متناهية.

للحصول على تجربة فيديو محسّنة بشكل أكبر، توفر ميزة 360 Audio Recording الجديدة في Galaxy Buds2 Pro صوتاً متعدد الأبعاد.

وتم تطوير كاميرا سامسونج جالكسي الشهيرة في سلسلتي Galaxy S23+ و Galaxy S23، وتمت إزالة الغلاف المحيطي لتدشن بذلك عصراً جديداً من تصميم جالكسي الأساسي الذي يبرز مكانة هذه السلسلة.

الأداء المتميز يمهد الطريق لمستقبل الألعاب عبر الهاتف المحمول

إن الرغبة في تجاوز الحدود والتوصل إلى تصور مبتكر لما هو ممكن بالنسبة إلى مطوري المحتوى واللاعبين، تتطلب توظيف تقنيات تفوق التوقعات. وتوفر منصة Qualcomm "Snapdragon® 8 Gen 2 " للأجهزة المحمولة من جالكسي أداءً غير مسبوق، بينما تدوم بطارية Galaxy S23 Ultra بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة لأكثر من 20%. ويكون الأداء الرسومي في Galaxy S23 Ultra أسرع بأكثر من 40%، كما تم تحسين أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 40% لتحقيق التوازن بين الأداء والقوة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو والألعاب بزمن وصول منخفض، وغيرها الكثير من جوانب الأداء المحسّن. وفي إطار الاستعدادات لمستقبل الواقعية الرقمية المطلقة، يأتي هاتف Galaxy S23 Ultra مجهزاً لدعم تتبع الأشعة بصورة آنية عندما يتعلق الأمر بسياسة الألعاب المحمولة. وسيتمكن المستخدمون من رؤية عروض أكثر واقعية للمشاهد، وذلك بفضل التكنولوجيا التي يمكنها محاكاة وتتبع كل شعاع من الضوء. وتضمن غرفة التبريد بالبخار من سامسونج جالكسي التي أصبحت أكبر الآن في كافة طرازات سلسلة Galaxy S23، الاستمتاع في منافسات ماراثون الألعاب إلى أقصى حد ممكن.

وتوفر هذه القوة الهائلة الدعم لشاشة Galaxy S23 Ultra الواسعة البالغ قياسها 6.8 بوصة، مع وجود انحناء منخفض لإعطاء انطباع بإنشاء مساحة سطح أكبر وأكثر انبساطاً، ما يضمن في نهاية المطاف أفضل تجربة بصرية على الهاتف الذكي من سامسونج جالكسي. وهناك أيضاً ميزة الراحة المحسّنة الفريدة التي توفرها أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين، بما في ذلك ضبط درجات الألوان ومستويات التباين للتقليل من إجهاد العين عند النظر إلى الشاشة ليلاً. ويتم ضبط وحدة تعزيز الرؤية الآن على أربعة مستويات من الإضاءة بدلاً من مستويين، وهذا يعني الحد من السطوع والوهج في ضوء النهار.

دور الاستدامة في تطوير جوهر أجهزة جالكسي من سامسونج

تسهم سلسلة Galaxy S23 في الارتقاء بمستوى التكنولوجيا المتميزة التي تأخذ في الحسبان بيئة الكوكب. ويتم تصنيع هذه الأجهزة من مواد معاد تدويرها أكثر من سلسلة Galaxy S22، بما في ذلك الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية المعاد تدويرها جميعاً بعد الاستهلاك، حيث يتم الحصول عليها من شباك الصيد المهملة، وبراميل المياه وعبوات البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET).

وتعد سلسلة S الجديدة الأولى التي تقوم بتسويق الزجاج من نوع Corning® Gorilla® Glass Victus® 2، لتضفي مستوى أعلى من المتانة للاستخدام طويل الأمد، فضلاً عن تصميمها من المواد المعاد تدويرها بمتوسط 22%. ويأتي كل هاتف ذكي من Galaxy S23 في صندوق تغليف معاد تصميمه، ومصنع من ورق معاد تدويره بنسبة 100%.

وتبذل سامسونج مع سلسلة Galaxy S23 المزيد من الجهد لتقليل تأثيره على البيئة، وبدون التأثير سلباً على خصائص الجودة والمواصفات الجمالية. وحصلت السلسلة ذاتها على الاعتماد من برنامج UL ECOLOGO®، ويعني ذلك أن المنتج قد اعتمد نظراً لتدنّي تأثيره البيئي.

أما بالنسبة إلى المستخدمين الذين يرغبون في إطالة مدة استخدام أجهزتهم، سيكون بمقدورهم الحفاظ على التجربة المتميزة لسلسلة Galaxy S23 على مدار السنوات، نظراً لوجود أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. ولضمان مدة الاستخدام لفترات أطول، يمكن للمستخدمين أيضاً الاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج مثل Samsung Care+، وهي خدمة يستفاد منها في دعم للأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد غيرها.

مواصفات الأمان والخصوصية سهلة الاستخدام لضمان تجربة شفافة من دون أي تنازل

تعد التجارب الآمنة والخاصة أساس سلسلة Galaxy S23. ويأتي كل هاتف ذكي مزوداً بحماية Samsung Knox الشاملة من سامسونج، والتي حصلت على شهادات اعتماد حكومية وصناعية أكثر من أي جهاز محمول أو منصة أو حل آخر في السوق. وتوفر لوحة معلومات الأمان والخصوصية على أجهزة سامسونج جالكسي للمستخدمين رؤية كاملة لمن يمكنه الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها. وبلمحة واحدة فقط، يكون من السهل عليهم معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية معرضة للخطر، لاستقبال طلبات بسيطة لتغيير الإعدادات للحصول على تجربة أكثر أماناً. ويمكن للمستخدمين أيضاً تحديد التطبيقات والبرامج التي يمكنها الوصول إلى بياناتهم وكيفية استخدامها.

للحصول على طبقة إضافية من الأمان، يأتي دور معالج Knox Vault الذي تم تقديمه لأول مرة في سلسلة Galaxy S21، حيث يعمل على حماية المعلومات المهمة في سلسلة Galaxy S23 من خلال عزلها عن باقي الجهاز، بما في ذلك نظام التشغيل، لتوفير حماية إضافية ضد نقاط الضعف.

مستوى أعلى من الحرية والمرونة لأنماط الحياة المتصلة

يتمثل جوهر التجربة المتميزة لسلسلة Galaxy S في الابتكار الاستثنائي الذي تمتاز به أجهزة Samsung Galaxy Ultra، لكن القوة والإمكانات الإبداعية لا تقف عند الهواتف الذكية. ومع إطلاق Galaxy Book3 Ultra الجديد كلياً، و Galaxy Tab S8 Ultra، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بالمنظومة فائقة التطور التي أدخلت أجهزة سامسونج جالكسي.

وفي كل واحد من طرازات سلسلة Galaxy S، تتمتع التجارب المتصلة بمزايا إضافية. وهناك خاصية التحكم المتعدد من سامسونج، والتي اتسع نطاقها لربط وظائف الفأرة ولوحة المفاتيح بين جهاز الكمبيوتر والكمبيوتر اللوحي من سامسونج جالكسي، وأصبحت تشمل Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 للحصول على أقصى درجات المرونة بين الأجهزة. أما الإمكانية المحسّنة لاستخدام النص فتسمح بنسخه ولصقه، بما في ذلك عناوين URL من جهاز إلى آخر لمتابعة النشاط على جهاز آخر. وأصبح تطبيق Google Meet مقترناً ببرنامج Samsung Notes في هاتف Galaxy S23 Ultra، كما يضمن قلم S Pen إكساب مكالمات الفيديو طابعاً مشتركاً أكثر. ومن خلال المشاركة المباشرة من Google Meet، يمكن للمشاركين تحرير أي مستند في نفس الوقت من كل واحد من أجهزة Android التي يستخدمونها، بدلاً من عرض شاشة مشتركة.

التوفر

تأتي سلسلة Galaxy S23 بأربعة ألوان غير لامعة وتكون مستوحاة من الطبيعة: الأسود الفانتوم ولون الكريما والأخضر واللافندر، وتتوفر جميع أجهزة هذه السلسلة الجديدة بألوانها كاملة في العراق.

وبدءاً من 17 فبراير 2023، ستتوفر هواتف Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 على نطاق واسع لدى شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى موقع Samsung.com.

Galaxy S23 Ultra الشاشة 6.8-inch QHD+ Edge* Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) 240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode Vision booster Enhanced comfort *يتم قياس مساحة المشاهدة الفعلية قطريًا بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. الأبعاد والوزن 78.1 X 163.4 X 8.9mm, 234g الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera F2.2, FOV 120˚ 200 MP Wide Camera F1.7, FOV 85˚ 10MP Telephoto Camera 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 10MP Telephoto Camera 10x Optical Zoom, F4.9, FOV 11˚ 12MP Front Camera F2.2, FOV 80˚ *تتضمن ميزة التكبير 100X التقريب بصري بعشرة أضعاف والتقريب الرقمي بمقدار مماثل مع تقنية AI Super Resolution. قد يؤدي التكبير بمقدار 10 أضعاف إلى تدهور جودة الصورة. معالج AP منصةSnapdragon® 8 Gen 2 للأجهزة المحمولة من جالكسي الذاكرة 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB 8 + 256GB * تخضع سعة التخزين المتاحة للبرامج المحملة مسبقًا. * قد يختلف خيار الذاكرة حسب السوق. البطارية 5,000mAh *تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. ويمكن تعريف القيمة النموذجية على أنها متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطاريات التي تم اختبارها وفقًا لمعيار IEC 61960. وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4855 مللي أمبير في الساعة، وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. الشحن* الشحن السلكي*: شحن يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام محول طاقة من فئة 45 واط ** وكابل 5 أمبير بمعيار USB-C *** شحن لاسلكي سريع 2.0 **** خاصية PowerShare اللاسلكية ***** * شحن سلكي متوافق مع معياري QC2.0 و AFC. ** يُباع محول الطاقة 45 واط بشكل منفصل، ويجب استخدام أجهزة الشحن والكابلات المعتمدة من سامسونج فقط. *** نتائج الاختبارات المعملية الداخلية من سامسونج، والتي تم إجراؤها باستخدام مهايئ السفر بقوة 45 واط المتصل بإصدار جديد مُسبق من Galaxy S23 Ultra، بينما احتفظ الجهاز بنسبة 0% من الطاقة المتبقية، مع إيقاف تشغيل جميع الخدمات والميزات والشاشة. قد تختلف سرعة الشحن الفعلية حسب الاستخدام الفعلي وظروف الشحن وعوامل أخرى. **** الشحن اللاسلكي متوافق مع معيار WPC. *****يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي من نوع Qi، مثل Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 و Z Fold 4 و Z Flip4 و S22 series و Z Fold3 5G و Z Flip3 5G و S21 FE 5G وسلسلة S21 ، و Z Fold2، وسلسلة Note20 ، وسلسلة S20 ، وأجهزة Z Flip ، و Note10 ، و Note10 + ، و S10e ، وS10 ، وS10 + ، Fold ، و S9 ، و S9 + ، و S8 ، و S8 + ، و S8 Active ، وS7 ، و S7 edge ، و S7 Active ، إضافة إلى كل من S6 ، وS6 edge ، و S6 Active و S6 edge + و Note9 و Note8 و Note FE و Note5. ويكون متوفراً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء، مثل Galaxy Buds2 Pro و Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch5 و Watch 5 Pro و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، فقد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء. وفي أثناء PowerShare، قد يؤثر ذلك على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، ويتوقف ذلك على بيئة الشبكة الخاصة بك. نظام التشغيل Android 13 One UI 5.1 الشبكة والربط 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 *يتطلب اتصالاً مثاليًا بشبكة من الجيل الخامس، ومتوفر في أسواق محددة. ويجب التحقق مع شركة الاتصالات الخاصة بك لمعرفة مدى التوفر والتفاصيل. وقد تختلف سرعات التنزيل والبث بناءً على مزود المحتوى واتصال الخادم وعوامل أخرى. ** يختلف مدى توفر طراز LTE باختلاف السوق وشركة الاتصالات. وقد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم. ***قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب اتصالاً مثاليًا، وسيتطلب جهاز توجيه من فئة Wi-Fi 6E. الأمن Samsung Knox, Samsung Knox Vault مقاومة الماء IP68 * تصنيف IP68: مقاوم للماء حتى عمق 1.5 متر من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ومحمي من الغبار والأوساخ والرمل. ويجب شطف المواد المتبقية مع التجفيف بعد البلل. ولا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو في حمام السباحة.