الكشف عن لقاحين جديدين ضد الخرف

شفق نيوز- متابعة

سلّطت دراسة حديثة، الضوء على العلاقة بين بعض اللقاحات وتأثيرها المحتمل على صحة الدماغ لدى كبار السن.

وكشفت الدراسة عن أدلة قوية تشير إلى أن لقاحي القوباء المنطقية (Shingrix) والفيروس المخلوي التنفسي (Arexyv) مرتبطان بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، مقارنة بلقاح الإنفلونزا السنوي.

وشملت الدراسة، التي أجريت في جامعة أكسفورد، أكثر من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة، حيث لاحظ العلماء أن اللقاحين يحتويان على المادة المساعدة AS01، التي تحفز الجهاز المناعي بشكل خاص، في حين يفتقر لقاح الإنفلونزا إلى هذه المادة.

وعلى الرغم من أن اللقاحين يحميان من الفيروسات المستهدفة، فإن الحماية من الخرف لا تعود بالضرورة إلى الوقاية من العدوى الفيروسية مباشرة.

وبدلا من ذلك، تشير النتائج إلى أن المادة المساعدة AS01 تلعب دورا مباشرا في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

فعلى سبيل المثال، شهد المشاركون الذين تلقوا لقاح Shingrix انخفاضا بنسبة 18% في خطر الإصابة بالخرف خلال 18 شهرا مقارنة بمن تلقوا لقاح الإنفلونزا فقط، بينما شهد من تلقوا لقاح الفيروس المخلوي التنفسي انخفاضا بنسبة 29%.

وعند تلقي اللقاحين معا، انخفض الخطر بنسبة 37%، دون أن يكون هذا التأثير أكبر بشكل ملحوظ من تأثير كل لقاح على حدة.

ويوضح معدّو الدراسة، بقيادة الطبيب النفسي ماكسيم تاكيه من جامعة أكسفورد، أن بعض اللقاحات قد تحمي من الخرف عبر آليات لا ترتبط فقط بالوقاية من الفيروسات المستهدفة، بل من خلال تحفيز مسارات مهمة في الجهاز المناعي.