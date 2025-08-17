الكشف عن طريقة مبتكرة لمحاربة السمنة

شفق نيوز- متابعة

ذكرت مجلة الاتصالات الطبيعية، أن باحثين فرنسيين من المركز الوطني للبحث العلمي، وجامعة باريس تمكنوا من التوصل إلى طريقة جديدة قد تساعد في محاربة السمنة، من خلال التأثير المباشر على الخلايا النجمية الموجودة في الدماغ.

وأوضح الباحثون، أن هذه الخلايا لا يقتصر دورها على الوظائف الإدراكية، بل تؤثر أيضاً على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وأن الخلل في عملها ينعكس سلباً على التحكم بالوزن.

وأجرى الفريق تجارب على الفئران باستخدام تقنية الكيمياء الوراثية التي تسمح بإدخال بروتين خاص ينظم تدفق الكالسيوم إلى الخلايا النجمية، وهو ما عدّل نشاطها وساعد على تحفيز عمليات الأيض وفقدان الوزن، مع تحسن ملحوظ في وظائف الدماغ.

ويرى القائمون على الدراسة أن هذه الطريقة، إذا أثبتت فعاليتها على البشر، قد تفتح آفاقاً لعلاج السمنة عبر استهداف الدماغ بشكل مباشر، ما قد يقلل الحاجة إلى الحميات الغذائية الصارمة.